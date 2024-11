Barak non ha le caratteristiche del vice Anguissa che serve al Napoli (Corsport)

Con la Fiorentina c’è l’accordo per il prestito con riscatto a sei milioni in caso di qualificazione Champions.

Barak non ha le caratteristiche del vice Anguissa che serve al Napoli. Lo scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano.

Sei milioni di euro per Barak

In mezzo al campo è stato necessario ricorrere a Demme: il mediano sarebbe urgentissimo, quasi da far arrivare a Riyad, dove invece magari Napoli e Fiorentina potrebbero parlare anche di Barak (29). La differenza è minima, il Napoli sta proponendo una soluzione: vada per il prestito, da trasformare però in acquisizione definitiva nel caso in cui arrivi la qualificazione in Champions. Sei milioni di euro per il disturbo e l’affare è fatto. Ma le caratteristiche del centrocampista che serve sono diverse da quelle di Barak: in principio fu Soumaré (24), il più simile ad Anguissa, trattativa complicata per un calciatore di stanza al Siviglia ma di proprietà del Leicester; ora restano Mangala (25) del Nottingham e Lukic (27) che al Fulham si sta annoiando e gradirebbe rientrare in Italia per assaporare ancora emozioni vive.

Samardzic è sfumato (il Napolista)

Lazar Samardzic non è più nei piani del Napoli. Lo dimostra la sua titolarità contro la Fiorentina di oggi. Al 33′ del primo tempo l’Udinese è in vantaggio sulla squadra di Italiano, e Lazar è in campo, impegnato a far girare al meglio la sua Udinese. Il tedesco ritorna titolare dopo circa due mesi.

L’inserimento della Juve nella trattativa e l’atteggiamento del papà-agente deve aver indispettito De Laurentiis che così ha mollato il colpo.

Già Cioffi, in sede di conferenza stampa, aveva caricato sia il centrocampista che Nehuen Perez, altro obiettivo del Napoli per sistemare la difesa.

A confermare poi la teoria è anche il giornalista di Relevo, Gabriele Moretto che su Twitter scrive:

“Colloquio distensivo tra l’allenatore dell’Udinese, Gabriele Cioffi, e Lazar Samardžić. Ci sono buone probabilità che il serbo parta titolare oggi pomeriggio alle 18 contro la Fiorentina. Non succede dal 23 dicembre. È stand-by sul mercato. La pista Napoli si è raffreddata, con la Juventus non c’è nulla di avanzato, soprattutto tra club”.

