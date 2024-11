Angelozzi (Frosinone): «Zerbin? Il Napoli prima non lo voleva dare, poi sì, poi no»

Il direttore sportivo del Frosinone in conferenza: «Io a quel punto ho provato a fare l’operazione inserendo Popovic ma non potevamo accoglierlo ed è stato un mio errore»

Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mancato arrivo di Zerbin, nella conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti.

Angelozzi sul mancato arrivo di Zerbin: «È stata colpa mia»

«Stavamo dietro Zerbin da dicembre, però il Napoli prima non lo voleva dare poi si, poi Mazzarri no. Io a quel punto ho provato a fare l’operazione inserendo Popovic ma non potevamo accoglierlo ed è stato un mio errore. Siccome c’era anche il Monza ma il ragazzo sceglieva inizialmente Frosinone, nel momento in cui non si poteva fare più l’operazione Popovic il Napoli ha scelto di mandare anche Zerbin al Monza. E’ stata colpa mia, un mio errore»

Il direttore tecnico del Frosinone: «Su Popovic errore mio, ho fatto male i calcoli»

Il direttore dell’area tecnica del Frosinone, Guido Angelozzi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita tra Frosinone e Cagliari. Angelozzi ha parlato dell’affare sfumato con il Napoli per il giovane attaccante serbo Matija Popovic.

«Su Popovic errore mio. Ho fatto male i calcoli. È stato un mio errore, pensavo di avere un posto da extracomunitario ma mi sono sbagliato. Mi dispiace, non possiamo tesserarlo e ora si va avanti. Zerbin? Non so, adesso penso al Cagliari. Ci penserò da stasera al mercato. O Zerbin o un altro, arriverà qualcuno. Siamo alla ricerca anche di un terzino sinistro e di un esterno alto che può essere Zerbin o un altro».

Popovic: niente Frosinone, il Napoli cerca un’altra squadra Ieri sera la notizia di un rallentamento dell’operazione Popovic. Oggi non andrà a Frosinone Il Napoli ha acquistato il giovane attaccante serbo ma non può tesserarlo per via delle norme sui calciatori extra comunitari. Così l’operazione prevedeva il coinvolgimento del Frosinone, disposto a prendere in prestito per sei mesi il diciottenne. Tuttavia, ieri sera, Sky Sport ha comunicato l’impossibilità dei ciociari di tesserare il giocatore. Il motivo è proprio la presenza degli extracomunitari nella squadra allenata da Di Francesco. In altri termini, il Frosinone non ha più slot per tesserare calciatori extracomunitari. Lo ha confermato anche Di Marzio su X: Questa mattina, su Twitter, Nicolò Schira racconta di una possibile soluzione. Il Napoli sta quindi cercando una nuova squadra a cui girare il giovane Popovic. Tra le papabile c’è il Monza di Palladino.

ilnapolista © riproduzione riservata