Ancelotti: «Ritorno di Benzema? È una bugia, non ne abbiamo mai parlato»

In conferenza: «Parole di Laporta? Tutti sanno cosa è successo negli ultimi 23 anni nel calcio spagnolo, ecco il problema»

Ancelotti parla in conferenza stampa per presentare il match tra Las Palmas e il Real Madrid.

Sulla partita di domani:

«È una partita che può essere complicata perché il Las Palmas gioca un ottimo calcio. Sarà impegnativa. Abbiamo la motivazione per giocare di nuovo al nostro miglior livello dopo una partita un po’ così. Questa settimana abbiamo riposato più che giocato. Abbiamo tutti a disposizione, non vediamo l’ora».

Sulle parole di Laporta:

«Questa settimana hanno parlato molto. Penso la stessa cosa che ho detto prima. Tutti sanno cosa è successo negli ultimi 23 anni nel calcio spagnolo (il riferimento è a Negreira e alle accuse che riguardano il Barcellona, ndr), ecco il problema. La Lega non è corrotta, il calcio spagnolo ha avuto un problema. Ora la Procura anticorruzione e la Guardia Civil stanno facendo le indagini e ora bisogna aspettare».

Bellingham fuori:

«Brahim può giocare e noi possiamo studiare la presenza di Joselu. Penso che, come abbiamo fatto tante volte, potremo sopperire alle assenze di giocatori importanti».

Ancelotti su Klopp

L’addio di Klopp dal Liverpool:

«È abbastanza sorprendente. Klopp ha fatto, e sta facendo, un lavoro fantastico. Gli dà molto merito per essere stato obiettivo e autocritico nel lasciare il club. Per me ha tutto il rispetto, è un grande allenatore».

Chi giocherà in porta?

«Domani giocherà Lunin».

I problemi a centrocampo:

«A novembre e dicembre eravamo solidi. Nelle ultime partite no. Abbiamo segnato tanti gol ma ne abbiamo subiti tanti. Adesso Tchouameni e Camavinga stanno bene, dobbiamo tornare a quella solidità, più concentrati».

Sul possibile ritorno di Benzema:

«È una bugia, non ne abbiamo mai parlato con il club».

Futre ha detto che la sua conferenza stampa è stata imbarazzante.

«Lo conosco, ma non gli ho mai parlato, non voglio rispondergli».

Ci sarà più rotazione in porta?

«Mercoledì dirò chi giocherà giovedì, non ne ho mai abbastanza di questo argomento (ride)».

E’ stancante vedere che tutto quello che fa il Real Madrid viene messo in discussione?

«Abbiamo avuto due giorni di riposo perché la squadra aveva bisogno di riposare, poi sono arrivati ​​due allenamenti molto buoni, questo è ciò su cui siamo concentrati. Questa partita è molto importante per il campionato».

Militao lavora in campo, tornerà per la Champions a marzo?

«In questo tipo di infortuni a metà febbraio saranno sei mesi, da lì vedremo come si sentirà in campo. Dopo sette-otto mesi si può pensare che tornerà».

