Zola: «Hazard faceva impazzire Sarri in allenamento. Poi vinceva le partite»

Al podcast di Obi Mikel: «Si lamentava degli allenamenti e della palestra, ma era un grande giocatore. Nei momenti cruciali era sempre presente»

Interessante retroscena di Gianfranco Zola sul podcast di Obi Mikel. L’ex calciatore ha parlato di tutto, della sua carriera con condividendo storie che vanno dal periodo trascorso al Napoli, giocando al fianco del leggendario Diego Maradona, ai suoi giorni al Chelsea.

Zola parla di Eden Hazard durante il periodo di Maurizio Sarri, di cui Zola era il vice. Ecco un estratto:

«Hazard faceva impazzire Sarri. In allenamento, quando Maurizio iniziava, Eden gli diceva ‘ok, mister’, lui abbassava la testa e si comportava così perché non gli piaceva ripetere e ripetere. Voleva fare cose diverse, più divertenti, perché era molto bravo e riusciva a vincere le partite da solo. Detto questo è stato fantastico. Si lamentava degli allenamenti e della palestra, ma era un grande giocatore. Nei momenti cruciali era sempre presente. Per esempio, abbiamo giocato a Cardiff e stavamo perdendo. Hazard era in panchina per rifiatare. I tifosi hanno iniziato a cantare contro Sarri, Hazard è entrato in campo e ha cambiato completamente la partita. Ci ha salvato così tante volte con il suo talento che non posso che elogiarlo. Come giocatore e come persona»

Zola ha anche elogiato la genialità di N’Golo Kanté e riflettuto sullo storico risultato di Claudio Ranieri vincendo la Premier League con il Leicester City. Infine, ha condiviso i suoi pensieri sull’attuale squadra del Chelsea

ilnapolista © riproduzione riservata