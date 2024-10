Zerbin potrebbe giocare titolare contro il Monza, Mazzarri ha gli uomini contati (Corsport)

A meno che Lindstrom non si rialzi e riesca a rimettersi a correre come a Francoforte. Punto interrogativo fisico tra Anguissa e Zielinski

Zerbin potrebbe giocare titolare contro il Monza, Mazzarri ha gli uomini contati. Lo ricorda il Corriere dello Sport.

Piove sul bagnato a Napoli. Contro il Monza, il 29 dicembre, la squadra di Mazzarri sarà in piena emergenza a causa di diverse indisponibilità. Osimhen e Politano out per squalifica, mentre Natan e Lobotka non saranno a disposizione a causa di due seri infortuni.

Per il centrocampista si tratta di una infrazione costale che lo terrà lontano dai campi per 2 o 3 settimane. Più grave l’infortunio di Natan che ha subito una lussazione alla spalla. Il brasiliano potrebbe stare lontano dai campi per otto settimane. A ipotizzare i tempi di recupero è la Gazzetta dello Sport

“Dalle sei alle otto settimane di stop per Natan (lussazione spalla), 2 o 3 per Lobotka (infrazione costale). Il Napoli ha comunicato gli esiti degli esami sui due giocatori che si sono infortunati ieri durante la sfida persa con la Roma all’Olimpico. Contro il Monza sarà emergenza, viste anche le squalifiche in arrivo per Politano e Osimhen, espulsi nel match dell’Olimpico“.

Cosa scrive oggi il Corriere dello Sport

Viene quasi naturale abbozzare una formazione in vista della partita di venerdì al Maradona con il Monza (ore 18.30), che però dovrà essere scandita dal medico sociale in collaborazione con il giudice sportivo: in porta ci va Meret, e non ci sono dubbi, con davanti a sé Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui; in mezzo al campo, e quindi bisogna attendere che si esprima il dottor Canonico, resta il punto interrogativo tra Anguissa e Zielinski; e davanti, avendo espresso in automatico il suo parere la giustizia sportiva – un turno a Politano e Osimhen con Kvara dovrebbero trovar posto Raspadori (da centravanti) e Zerbin sull’esterno, a meno che Lindstrom non si rialzi e riesca a rimettersi a correre come a Francoforte.

Al Napoli non dispiacerebbe, non avendo ancora avuto modo di cogliere nulla del danese, venticinque milioni di misteri in questi quattro mesi. Mazzarri avrà problemi pure per la panchina, contro il Monza: si ritroverà con meno di venti giocatori ed a quel punto un bel po’ di gioventù non se la potrà negare.