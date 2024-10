Napoli: contro il Monza non ci saranno Osimhen, Politano, Natan e Lobotka (oltre a Elmas)

La Gazzetta ipotizza i temi di recupero degli infortunati: “Dalle sei alle otto settimane di stop per Natan (lussazione spalla), 2 o 3 per Lobotka”

Piove sul bagnato a Napoli. Contro il Monza, il 29 dicembre, la squadra di Mazzarri sarà in piena emergenza a causa di diverse indisponibilità. Osimhen e Politano out per squalifica, mentre Natan e Lobotka non saranno a disposizione a causa di due seri infortuni.

Per il centrocampista si tratta di una infrazione costale che lo terrà lontano dai campi per 2 o 3 settimane. Più grave l’infortunio di Natan che ha subito una lussazione alla spalla. Il brasiliano potrebbe stare lontano dai campi per otto settimane. A ipotizzare i tempi di recupero è la Gazzetta dello Sport

“Dalle sei alle otto settimane di stop per Natan (lussazione spalla), 2 o 3 per Lobotka (infrazione costale). Il Napoli ha comunicato gli esiti degli esami sui due giocatori che si sono infortunati ieri durante la sfida persa con la Roma all’Olimpico. Contro il Monza sarà emergenza, viste anche le squalifiche in arrivo per Politano e Osimhen, espulsi nel match dell’Olimpico“.

Il report del Napoli

“Dopo la gara dell’Olimpico, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma il 29 dicembre allo Stadio Maradona per la 18esima giornata di Serie A (ore 18.30). La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio contro la Roma hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa, sul campo 2, sono stati impegnati in torello, lavoro aerobico e seduta tecnico tattica. Natan si è sottoposto ad esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lussazione acromion-claveare alla spalla destra. Un ulteriore consulto specialistico verrà effettuato nei prossimi giorni. Lobotka ha riportato una infrazione costale e verrà valutato nei prossimi giorni”.

Napoli convinto che senza la leggerezza di Politano, la partita sarebbe andata diversamente (Sky)

Gli aggiornamenti di Sky dopo la sconfitta del Napoli all’Olimpico. Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport:

«È evidente che Mazzarri è entrato in corsa e non è mai semplice, ha affrontato un calendario terrificante. La trasferta a Bergamo con la vittoria, poi Madrid, Juve, Inter. Partite complicate con l’impossibilità di lavorare bene e di spiegare in profondità i propri concetti. Questa è una difficoltà palese e obiettiva. Il rendimento statistico è inferiore a quello di Rudi Garcia. Cinque sconfitte che pesano soprattutto per la corsa Champions.

Preoccupa la poca produttività sotto porta. Doveva essere una giornata speciale per Osimhen dopo il rinnovo prolungato di un anno, è finita negli spogliatoi anzitempo per l’espulsione. A Castel Volturno, sono convinti che senza quella legge di Politano la partita sarebbe andata in una direzione diversa. A Napoli mancano tanti punti ed è fuori da tutto. La Champions resta a quattro punti, la gara contro il Monza rappresenta uno spartiacque importante, l’ultima partita del 2023 che rischia di essere ricordata come l’implosione di una squadra che ha vinto il campionato meno di un anno fa».

ilnapolista © riproduzione riservata