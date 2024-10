A Sky Sport: «Il rendimento di Mazzarri ad oggi è peggiore di quello di Garcia, è un aspetto che preoccupa molto»

Ugolini: «nel Napoli c’è grande rabbia nei confronti dell’arbitro».

Ugolini a Sky Sport

«Il rendimento di Mazzarri ad oggi è peggiore di quello di Garcia, è un aspetto che preoccupa molto.

Va riconosciuto che Mazzarri non ha avuto mai tempo di allenare questa squadra, pronti via ci sono state sette partite di fila

Non c’è una bella atmosfera attorno al gruppo, alla squadra. Ieri anche i tifosi si sono fatti sentire, in maniera educata. Non tutto può essere messo sulla spalle di Garcia. L’effetto rimbalzo si è fatto sentire.

Il Napoli non riesce a gestire questa situazione di difficoltà

Grande rabbia per arbitraggio che secondo il Napoli è stato iniquo».

Marelli: «Eccessiva espulsione di Politano, forse colpa della poca esperienza di Colombo»

L’ex arbitro Luca Marelli negli studi di Dazn ha commentato gli episodi arbitrali dubbi di Roma-Napoli partendo dall’espulsione di Politano

«C’è fallo si Zalewski che viene ammonito, poi c’è espulsione diretta che è molto severa. Concettualmente ci sta perché il fallo di reazione viene punito, ma in questo caso è un calcetto con poca violenza per cui sarebbe bastato un cartellino giallo per l’economia della partita. Forse è mancata un po’ di esperienza per Colombo».

Su Osimhen

«Nulla da eccepire. sono due falli identici dovuti alla generosità di Osimhen. Ma se non si prende la palla ma direttamente l’avversario è corretta l’ammonizione».

