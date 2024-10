Thuram: «Il mio dovere è di aiutare i compagni con una corsa, una rimessa o un passaggio, non solo con i gol»

Sul canale YouTube della Serie A: «L’Inter comincia il campionato per vincerlo. Io e Lautaro ci completiamo bene, è un giocatore molto intelligente»

Marcus Thuram ha rilasciato un’intervista al canale YouTube della Serie A. Nel corso dell’intervista l’attaccante dell’Inter ha parlato dei compagni di squadra e del rapporto con Lautaro Martinez:

«Quello che mi piace di più di Lauti è la sua tecnica e il suo senso del gol. Io e Lautaro ci completiamo bene perché penso che Lautaro è un giocatore molto intelligente. Anch’io provo ad essere molto intelligente. Siamo due giocatori che rispettano il gioco, è più facile giocare con qualcuno così. Per me essere un numero 9 vuol dire fare la scelta giusta al momento giusto: non tirare quando c’è un compagno libero, se non c’è un compagno libero puoi tirare. Devi interpretare il gioco nella maniera più giusta possibile».

Il figlio di Lilian ha avuto un impatto devastante al suo primo anno in Serie A:

«Il mio impatto è di aiutare veramente la squadra anche nel gioco, sia che nei gol e nei rigori ma aiutare i compagni se hanno bisogno con una corsa, con una rimessa, con un passaggio, con un dribbling. Quello che devo fare sul campo è aiutare la squadra. Per me essere un numero 9 è rispondere a quello che devi fare sul campo se sono a sinistra, devo fare cose diverse se sono a destra, ho un’altra cosa se sono al centro».

Sull’Inter e il sogno scudetto:

«Da quando ho firmato con l’Inter so che questa squadra comincia il campionato per vincerlo. Il campionato è molto lungo ed è ancora presto per parlare della seconda stella, ma proviamo a imparare in ogni allenamento e fare il meglio ogni partita. Dall’inizio della stagione abbiamo fatto bei risultati e proviamo a continuare così».

Thuram racconta com’è uscire dal tunnel di San Siro:

«L’uscita dal tunnel a San Siro è sempre speciale, anche fare i gol e sentire il rumore dei tifosi è una cosa incredibile. La prima esultanza che ho fatto contro la Fiorentina è le mani dietro le orecchie per il rumore a San Siro. Anche il coro che fanno per me è veramente bellissimo».

