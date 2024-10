Sky Sport Uk è sicura: “Simeone vuole lasciare il Napoli, su di lui diversi club di Premier”

In passato al Cholito si sono interessate West Ham e Newcastle per la Premier, e poi anche Borussia Dortmund, Eintracht Francoforte, Villarreal, Siviglia e Real Betis

Sky Sport Uk è sicura. “Giovanni Simeone vuole lasciare il Napoli”. Secondo la redazione inglese di Sky Sport, l’attaccante del Napoli sta cercando una via d’uscita dal Napoli. Su di lui ci sarebbero diversi club di Premier League.

“Simeone ha aiutato il Napoli a vincere la Serie A per la prima volta in 33 anni la scorsa stagione, ma in questa stagione ha faticato a giocare. Il nazionale argentino ha intenzione di chiedere di andare via nel momento in cui parlerà con il suo club nei prossimi giorni. West Ham e Newcastle si sono interessate in passato, insieme a Borussia Dortmund, Eintracht Francoforte, Villarreal, Siviglia e Real Betis. Resta da vedere se qualcuno di questi club sarà incoraggiato dal desiderio del giocatore di lasciare il Napoli“.

Simeone pensa di lasciare il Napoli, ma l’assenza di Osimhen potrebbe fargli cambiare idea (Mediaset Sport)

Per il prossimo hanno si prospetta una piccola rivoluzione per il Napoli. Elmas dovrebbe andare al Lipsia, ma potrebbe non essere l’unico a lasciare il club. Secondo MediasetSport anche il Cholito Simeone potrebbe andarsene.

Stanco per il poco spazio in questo primo scorcio di stagione, Giovanni Simeone starebbe pensando seriamente di lasciare il Napoli a gennaio. L’ex Verona sta valutando il da farsi, ma a spingerlo verso una permanenza potrebbe essere la situazione riguardante Osimhen, impegnato in Coppa d’Africa a gennaio. Simeone avrà quindi sicuramente più spazio nelle prossime settimane: una situazione da sfruttare per convincere maggiormente Mazzarri.

Il Cholito comincia a valutare l’idea di lasciare Napoli. A scriverlo è il Corriere dello Sport con Antonio Giordano e Fabio Mandarini.

Giovanni Simeone, uno che reciterebbe da titolare in quasi tutti i club del campionato, comincia a valutare l’idea di cambiare aria. Coltiva la legittima aspirazione di giocare con maggiore continuità, di collezionare minuti, sentire il profumo del gol e della fiducia: anche con Spalletti c’erano Osimhen e Raspadori, ma di chance ne ha avute in campionato e in Champions e il rendimento è stato ottimo.

