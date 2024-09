Sky, Marchegiani: «Lobotka si è lasciato cadere quando ha visto d’aver perso palla»

Caressa: «Sul contatto si può discutere tantissimo, Lautaro cadendo tocca anche la caviglia a Lobotka»

Al termine di Napoli-Inter, il direttore sportivo del Napoli, Meluso, ha fortemente criticato l’arbitraggio di Massa

«L’arbitro Massa e il Var sono incappati in una giornataccia. Il primo gol era fortemente viziato da un fallo su Lobotka che era evidente e meritava intervento immediato dell’arbitro. Il secondo episodio che ci ha visti penalizzati oltre modo è il rigore su osimhen. Quando ti prendono il tendine d’achille vai giù, questo è un fallo che andava sanzionato. Non facciamo dietrologia, non siamo complottisti, non crediamo che ci siano altri motivi oltre a una brutta giornata»

Negli studi di Sky si è aperta una discussione sul caso

È intervenuto l’ex calciatore della Lazio Luca Marchegiani rispondendo alla domanda: “Il primo gol dei nerazzurri era viziato da evidente fallo di Lautaro Martinez su Stanislav Lobotka?”

«Per me, no. Se l’arbitro lo avesse fischiato, non sarebbe stata un’interpretazione scandalosa. Non darlo, però, è stata la cosa giusta, perché Lautaro Martinez porta via dalla disponibilità di Lobotka. L’arbitro non c’entra niente con la sconfitta del Napoli. I tifosi del Napoli si arrabbiano, ma Lobotka si è lasciato cadere quando ha visto d’aver perso palla»

Caressa ha proseguito:

«Sul contatto si può discutere tantissimo, Lautaro cadendo tocca anche la caviglia a Lobotka. È fallo? Ho dei dubbi, non sono certo che possa esserlo. Ma la protesta del Napoli è stata civile»

Poi sul poco utilizzo del var

«O ce l’hai o non ce l’hai, lo farei intervenire di più»

