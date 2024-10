Simeone: «Un anno di storia e di ricordi, soprattutto per quel 5 maggio. La forza del Napoli siamo tutti noi»

Su Instagram: «Un anno che ricorderemo per sempre. Auguro a tutti voi che questi ricordi, questi momenti vissuti insieme, ci possano unire ancora di più»

Anche Giovanni Simeone ha voluto celebrare il Capodanno ricordando la leggendaria cavalcata del 2023 verso lo scudetto. Su Instagram ha infatti pubblicato in video con tutti i momenti più belli della passata stagione. Accanto il pensiero rivolto al Napoli e all’anno nuovo:

“Un anno che ricorderemo per sempre. Un anno di storia e di bellissimi ricordi!! Soprattutto per quel 5 Maggio alle 22:37. Un momento di gioia e di immensa felicità che rimarrà per sempre ! Auguro a tutti voi che questi ricordi, questi momenti vissuti insieme, ci possa unire ancora di più. Perché la forza del Napoli siamo tutti noi. OGGI E SEMPRE ! Forza Napoli!”

Simeone non gioca più, all’estero lo cercano. E lui ci sta pensando (Corsport)

Simeone non gioca più, all’estero lo cercano. E lui ci sta pensando. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Tarantino.

Non segna più perché non gioca più. Vive un periodo complesso, tormentato, perché da argentino in questa città ha già lasciato il cuore, ma da un po’ di tempo è sfiorato dall’idea di pensarsi altrove per tornare a sentirsi protagonista. Ambizione legittima e neppure sorprendente che, però, va a sbattere contro la realtà: Osimhen sta per andare in Coppa d’Africa e Simeone è il solo centravanti di ruolo con caratteristiche uniche e diverse da Raspadori. Il Cholito spera di ritrovare spazio, vuole giocare, segnare, esultare. Attorno a lui, intanto, si muove il mercato. Sono diversi i club europei che lo seguono con attenzione. In Inghilterra ribadiscono l’interesse di Newcastle e West Ham; in Spagna, dove allena papà Diego, ci pensano Siviglia, Villarreal, Betis. Altre società potrebbero presto inserirsi. Dovranno parlare col Napoli che non vuole rinunciare all’argentino, non ora, con Osimhen out almeno un mese.

