Su Amazon Prime. Un mal di schiena è l’espediente per un viaggio a ritroso nelle proprie radici. Bella la colonna sonora

“Scordato” il gioiellino di Rocco Papaleo

“Scordato (2023)” – il film di Rocco Papaleo – lo abbiamo trovato su Amazon Prime ed è un piccolo gioiello. Orlando Bevilacqua (Rocco Papaleo) è un accordatore al Conservatorio di Salerno e vive una realtà triste: è solo e senza prospettiva relazionali. Un mal di schiena è però l’espediente per conoscere una fisioterapista-cantante Olga Santopadre (la cantante Giorgia) che per risolvere il suo problema lo induce a ritornare a Lauria – suo Paese natale – per prendergli una sua fotografia giovanile. In realtà Orlando è in uno stato depressivo forte: vede vivido davanti a sé la sua copia giovane (Giovanni Corbisiero) ed avvia con il suo doppio una conversazione fitta fatta di ripicche. In realtà il mal di schiena e la postura sbagliata sono frutto di dolori che affondano la loro radice nei legami familiari.

La forza del film è anche nella colonna sonora – “Tu sei una parte di me” – che viene cantata da Giorgia ed accompagnata in teatro-canzone dalla espressività artistica di Papaleo. ‘Scordato” , invece è un film che affonda le sue radici nella forza della poesia di Orlando e sulle speranze di rivoluzione della sorella Rosanna (Angela Curri). “Due cose” forse antitetiche ma che troveranno la loro compiutezza in un “pensiero esilarante”.

