Roma-Napoli, Mazzarri schiera Zielinski dal primo minuto

Delicata la situazione del centrocampista azzurro che non ha rinnovato e potrebbe lasciare il Napoli, ma il tecnico gli conferma la fiducia

La 17a giornata di calendario di Serie A contempla per la squadra di Walter Mazzarri la sfidacontro la Roma di Mourinho. Alla Roma manca il successo contro il Napoli dal novembre 2019, quando vinse 2-1 con i gol di Zaniolo, Veretout e Milik. Da allora, il Napoli ha registrato 5 vittorie e 2 pareggi.

Mazzarri schiera i campioni d’Italia all’Olimpico. Tra i pali torna Meret, davanti a lui la difesa a quattro composta da Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, Rrahmani e Juan Jesus centrali con Natan che resta fuori. In mediana, nonostante le voci di mercato parte dal 1’ Zielinski, accanto al polacco Lobotka e Anguissa. Al centro dell’attacco Osimhen, fresco del rinnovo, ai suoi lati Politano e Kvaratskhelia.

Formazioni Roma-Napoli, le scelte ufficiali

ROMA (3-5-2) – Rui Patricio; Mancini, Llorente, NDicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku

Rui Patricio; Mancini, Llorente, NDicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku NAPOLI – Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Mazzarri

Allarme influenza in casa Roma. Secondo il sito del quotidiano sportivo infatti il vice allenatore Foti, il preparatore Rapetti e il team manager Valerio Cardini avrebbero la febbre. Il tecnico José Mourinho invece sta bene e salvo imprevisti sarà in panchina regolarmente questa sera per la delicata sfida tra la squadra giallorossa e il Napoli di Walter Mazzarri.

Roma-Napoli le probabili formazioni delle due squadre:

ROMA (3-5-2) probabile formazione: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Lukaku, Belotti. All: Mourinho

(3-5-2) probabile formazione: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Lukaku, Belotti. All: Mourinho NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Mazzarri

Secondo le ultime la Roma dovrebbero schierarsi con un 3-5-2: Rui Patricio tra i pali, terzetto difensivo composto da Llorente, Ndicka e Mancini che ha recuperato. In mediana pronti Paredes, Cristante e Pellegrini più di Bove, esterni a tutta fascia saranno Kristensen e Zalewski, ma il polacco è in ballottaggio serrato con Spinazzola. Davanti non ci sono dubbi: pronta la coppia Belotti-Lukaku.

Per quanto riguarda il Napoli, Mazzarri Sky riporta in campo Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Per la Gazzetta dello Sport, invece, i titolari del Napoli saranno: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

ilnapolista © riproduzione riservata