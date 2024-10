Real Madrid, la maledizione del crociato colpisce anche Alaba. Ancelotti: «mai successo prima»

Le Parisien: il Madrid è rimasto con due difensori centrali, in emergenza sarà arretrato Tchouameni. Anche Militao e Courtois si sono rotti il crociato

Il Real Madrid vittima della maledizione del crociato: è rimasto con due difensori centrali.

È Le Parisien a fare il punto della situazione madridista dopo l’infortunio occorso ad Alaba domenica sera.

La lista degli infortunati del Real Madrid continua a crescere. Dopo Thibaut Courtois ed Eder Militao, un terzo giocatore di Madrid si è rotto i legamenti crociati del ginocchio: David Alaba. Il difensore austriaco domenica sera contro il Villarreal è crollato in campo dopo 35 minuti di gioco e ha dovuto essere sostituito da Nacho Fernandez. Un nuovo colpo per Carlo Ancelotti, che ora deve fare a meno di due dei suoi difensori centrali.

«Tre crociati in quattro mesi è incredibile, non mi era mai successo prima», si è rammaricato il tecnico italiano dopo l’incontro. «Non c’è niente che possiamo fare se non quello che abbiamo fatto finora: resistere. La squadra sta attaccando, lottando e giocando bene perché sta dimostrando un impegno straordinario. Questo è l’unico modo per compensare gli infortuni».

Le Parisien ricorda che il Madrid è rimasto con due difensori centrali: Rüdiger e Nacho.

L’idea è far giocare Tchouameni

Carlo Ancelotti ha già una piccola idea di quello che sarà in grado di impostare. Una delle opzioni è francese e si chiama Aurélien Tchouaméni. Il centrocampista potrebbe dare una mano nella difesa centrale per le prossime settimane, prima che il Real Madrid inizi a cercare un sostituto durante il mercato invernale.

«È la nostra prima scelta», ha assicurato Ancelotti. «Anche se non vogliamo che giochi in difesa, questo è un momento di emergenza, può farlo». Così come haa spesso spostato Camavinga come esterno sinistro di difesa.

Il Real Madrid ha ancora fuori: Vinicius, Camavinga, Guler e Carvajal. Oltre ad Alaba, Cortois e Militao.

FLORENTINO PEREZ E IL NUOVO BERNABEU

Al Real Madrid tradizionale appuntamento con gli auguri di Natale di Florentino Perez al Santiago Bernabeu dove ha incontrato la stampa.

«Oggi riprendiamo questo tradizionale appuntamento che negli ultimi anni era saltato a causa della pandemia e dei lavori».

Ha ringraziato il lavoro dei media.

ha parlato del nuovo Santiago Bernabeu.

«Voglio sottolineare che siamo oggi allo stadio Santiago Bernabéu e che stiamo entrando nel tratto finale di una trasformazione che segnerà un prima e un dopo nella storia del Real Madrid. Nonostante le difficoltà create dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina, questo stadio è stato il prodotto di un visionario come il nostro amato presidente Santiago Bernabéu. Ci permetterà di continuare ad aspirare ad essere leader nello sport, nell’economia e nel sociale. È senza dubbio una delle più grandi sfide che abbiamo affrontato negli ultimi decenni e siamo convinti di aver fatto quello che dovevamo fare per abbracciare il futuro con entusiasmo. Questa trasformazione è uno dei grandi eventi della nostra storia. Questo stadio sarà molto importante per il futuro di questa città e di questa comunità. Lo stiamo trasformando in uno dei grandi centri di svago e intrattenimento in Europa e sarà uno dei riferimenti mondiali per eventi internazionali come stiamo già vedendo. Siamo già molto vicini a realizzare il sogno di tutti i madridisti, che ci aiuterà a continuare a mantenere con questo stadio, la stabilità e la solidità economica così necessarie per rimanere competitivi in uno scenario sportivo sempre più difficile e complesso».

