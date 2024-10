Politano: «Mazzarri ha cercato di portare entusiasmo che mancava»

A Dazn: «Contro la Roma sarà uno scontro diretto difficilissimo ma prima dobbiamo pensare alla gara di Coppa Italia contro il Frosinone»

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 2-1 sul Cagliari:

«Pesa tantissimo questa vittoria, era fondamentale tornare alla vittoria in casa. Abbiamo fatto una ottima partita, sudata fino alla fine. Il Cagliari ci ha messo in difficoltà»

Osimhen?

«Osimhen è un giocatore importante per noi, voleva tornare a segnare. Siamo contenti per lui ma soprattutto per la vittoria»

Le tue prestazioni?

«Io sto cercando di dare sempre il massimo. Sono felice di avere questa continuità, spero di fare qualche altro gol.

Politano su Mazzarri

«Il mister ha cercato di portare entusiasmo che un po’ mancava visto che mancavano i risultati. Piano piano lo stiamo recuperando, dobbiamo continuare così»

Classifica?

«Abbiamo sempre ragionato partita dopo partita però lotteremo fino alla fine per lo scudetto, il campionato è ancora lungo. Contro la Roma sarà uno scontro diretto difficilissimo ma prima dobbiamo pensare alla gara di Coppa Italia contro il Frosinone»

VIVA IL NAPOLI BONIPERTIANO: LE PARTITE SI VINCONO COSI’. DIMENTICHIAMO IL NAPOLI DI SPALLETTI

Il Napoli batte il Cagliari 2-1 e lo fa sfoderando forza di volontà. Caratteristica che è essenziale per le grandi squadre. Il Real Madrid di partite così ne ha vinte a centinaia. Sono vittorie che andrebbero rivendicate a testa alta. Questo è il calcio. Questo è lo sport.

Il Napoli riesce a superare il Cagliari di Claudio Ranieri. Squadra invero non irresistibile e che arriva al Maradona con la terza peggior difesa del campionato. E con una linea difensiva piuttosto ballerina, tant’è vero che raramente riesce a mettere in fuorigioco gli azzurri.

Napoli-Cagliari è, nel linguaggio calcistico contemporaneo, quella che viene definita la partita che puoi sbloccare grazie a un episodio. Il Napoli in qualche modo ci prova. Sin prisa pero sin pausa, direbbe Benitez. Non è né un arrembaggio né un controllo organizzato della partita. La squadra di Mazzarri tiene il pallone, ha anche le sue chance, ma arriva quasi sempre molle sul pallone decisivo. Il solo Osimhen, nel primo tempo, fallisce due occasioni non impossibili. Anche Kvara è timido al momento del dunque. Paradossalmente, ma non troppo, è il Cagliari ad avere le occasioni migliori. Soprattutto una, con Nandez che in contropiede si presenta da solo davanti a Meret che esce in maniera perfetta, gli chiude lo specchio della porta e respinge.

ilnapolista © riproduzione riservata