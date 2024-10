Palladino: «Sono un figlio di Napoli, sarà emozionante domani, molti amici verranno a vedermi»

In conferenza. «Il napoli è forte nonostante le assenze. Noi abbiamo bisogno di punti per cui cercheremo di vincere in ogni modo»

L’allenatore del Monza Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa prima della gara col Napoli.

La conferenza di Palladino

«So ora che farò cinquanta panchine in A, è una bella soddisfazione. Vogliamo fare una grande prestazione, affrontiamo i campioni d’Italia che hanno grandi giocatori. Ho visto una buona settimana, abbiamo lavorato bene e abbiamo voglia di fare punti. Dobbiamo ricominciare a fare bene. Voglio una squadra affamata di risultati».

La sfida col Napoli?

«Sarà emozionante, è la prima volta al Maradona. Ho affrontato tante volte il Napoli da calciatore, sono un figlio di Napoli e ho vissuto li con la mia famiglia e gli amici. Il mio cuore è sempre lì. Verranno tanti a vedermi, sarà una bella emozione domani»

Un giudizio su D’Ambrosio?

«Mi è piaciuto quell’intervento con la Fiorentina. L’atteggiamento non l’abbiamo mai sbagliato, chiedo la cura dei dettagli e l’approccio alla gara»

Come vede il Napoli domani?

«Ha qualche assenza, ma sono sempre i campioni d’Italia, sono sempre forti. Proveremo a metterli in difficoltà con le nostre armi e la nostra mentalità perché abbiamo bisogno di punti»

Pensa a novità tattiche?

«Ho provato molte cose in settimana, ho più soluzioni. Vorrei vedere l’atteggiamento giusto in campo. Qualche giocatore ha tirato un po’ la carretta, vediamo quale cambio fare»

Mazzarri sul Monza

Anche il tecnico del Nap0li, Walter Mazzarri ha parlato dell’avversario prima della sfida al Maradona

«Sarà una partita difficile, il Monza è una squadra che ha messo in difficoltà la Lazio, l’ho vista perchè gioca con un modulo come il nostro ma il Monza verrà senza nulla da perdere, gioca bene ed ha un bravo allenatore. E’ una gara importantissima per tanti motivi e non vorrei andare oltre la partita»

ilnapolista © riproduzione riservata