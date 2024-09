Osimhen tra i finalisti dei Globe Soccer Awards 2023 con Bellingham, Mbappé, Messi e altri

La cerimonia si terrà il 19 gennaio. L’attaccante del Napoli è l’unico calciatore della Serie A tra i finalisti.

L’attaccante nigeriano del Napoli Victor Osimhen è tra gli undici finalisti come “Miglior calciatore” dei Globe Soccer Awards 2023, riconoscimento annuale dove sono protagonisti i migliori esperti di calciomercato. La cerimonia ufficiale si terrà il 19 gennaio.

Il calciatore azzurro è reduce dalla vittoria del Pallone d’oro africano, premio che gli è stato conferito nella giornata di ieri in Marocco.

Insieme ad Osimhen, i candidati finalisti sono: Jude Bellingham, Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Bernardo Silva, Momo Salah e Vinicius Jr.

Per votare, è necessario andare sul sito ed esprimere la propria preferenza.

Il Chelsea sulle tracce di Osimhen:

Telegraph: Nonostante abbia speso più di 750 milioni di sterline nell’anno solare, il Chelsea è attualmente, statisticamente, la peggiore squadra della Premier League dell’anno. Ha il peggiore rapporto punti a partita, con solo 39 punti in 39 partite. Il Chelsea non solo ha speso una fortuna in nuovi giocatori, ma ha anche licenziato l’ex allenatore Graham Potter e gran parte del suo staff tecnico, una mossa che è costata decine di milioni di sterline. La situazione non è cambiata con Mauricio Pochettino e l’arrivo di acquisti estivi dispendiosi come Moises Caicedo, costato 115 milioni di sterline. Si prevede che il Chelsea dovrebbe stravolgere la propria struttura salariale per prendere Victor Osimhen o Ivan Toney.

Scagiona il Napoli sul caso di Tik Tok

Victor Osimhen, dopo la premiazione alla cerimonia per il pallone d’oro africano 2023, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la premiazione, tornando sulla questione nata dopo il post social del Napoli con un video su Tik Tok che fu frainteso e addirittura tacciato di razzismo. L’attaccante azzurro ha smentito

«Ti devo correggere. Non sono stato trattato male dal Napoli o da De Laurentiis. E’ stata…mi dispiace usare la parola ’stupido errore’ da parte di un individuo che ha pensato di poter usare una cosa del genere per scherzare su un nostro momento cruciale. Io non sono stato felice di quel gesto, ma certamente De Laurentiis e suo figlio Edoardo e molti della società sono stati con me e mi hanno appoggiato. Loro mi hanno mostrato e spiegato la situazione. Quella persona che l’ha fatto è stata molto gentile con me. La cosa più importante è che ho parlato con la persona responsabile e lui mi ha mostrato che era davvero dispiaciuto e poi abbiamo risolto tutto, quindi sono soddisfatto di loro. Adesso guardo al futuro, come lasciare tutto alle spalle. Questa è stori armai…»

#Osimhen torna sul caso TikTok: “E’ stato uno stupido errore, il #Napoli non mi ha maltrattato”. pic.twitter.com/Hd21mU3fOj — DNS – Diego (@Diego31883) December 11, 2023

ilnapolista © riproduzione riservata