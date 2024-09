Osimhen torna titolare contro l’Inter (Corsport)

L’attaccante nigeriano, che non era titolare contro il Real Madrid, è pronto a riprendere il suo posto in squadra.

Aveva sorpreso l’assenza dal primo minuto di Victor Osimhen contro il Real Madrid, talmente tanto che forse anche lui ne era rimasto spiazzato considerando che non era sceso in campo per il riscaldamento con i compagni. Un dettaglio, il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri nel post partita ha spiegato che la scelta è stata fatta in vista della prossima sfida, quella contro l’Inter di Inzaghi

Dunque, dopo la gara di Champions contro il Real Madrid, il Napoli riprenderà questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter in programma allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 14esima giornata di Serie A. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha provato ad anticipare qualche scelta di formazione di Walter Mazzarri in vista del complicato impegno contro la squadra al momento regina del campionato.

Il tecnico toscano sembra intenzionato a puntare su Victor Osimhen sin dal primo minuto di gioco. Il nigeriano sembra essersi messo definitivamente alle spalle l’infortunio subito e pronto a guidare i suoi compagni contro la compagine allenata da mister Simone Inzaghi. Sciolto anche il dubbio relativo al terzino sinistro: sarà ancora una volta Juan Jesus. Si tratta di un adattato, ma al momento, per Mazzarri, il brasiliano è il calciatore più affidabile in quel ruolo considerando le assenze di Mario Rui e Olivera.

