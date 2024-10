Napoli: il mercato non sarà una rivoluzione ma qualcosa per raggiungere la zona Champions (Sky)

Arriveranno due difensori, un centrale e un esterno destro. Dragusin il nome più caldo per la difesa. Ma costa 30 milioni e piace al Tottenham

Dopo il pareggio a reti involate tra Napoli e Monza, De Laurentiis ha parlato in conferenza stampa della sue responsabilità per la situazione del club. Il presidente ha anche parlato di mercato. Il Napoli interverrà quindi per fornire a Mazzarri le risorse necessarie a risalire la classifica di Seria A.

Da Sky, gli aggiornamenti di Massimo Ugolini sul mercato del Napoli:

«De Laurentiis si è sbilanciato. Mazzarri ha detto che a gennaio non si possono fare rivoluzioni e la campagna acquisti sarà simile a quella che prese corpo dopo l’esonero di Ancelotti. Arriveranno due difensori, un centrale e un esterno destro. A destra i nomi caldi sono quelli di Faraoni e Mazzocchi. Il nome più seguito per la difesa è quello di Dragusin. Ha una valutazione alta però, il Genoa chiede 30 milioni, e piace anche al Tottenham. Per il centrocampo interessa Højbjerg. Dopo la partenza di Elmas si potrebbe intervenire ancora a centrocampo qualora non si trovasse l’accordo con Zielinski. Non è una rivoluzione ma qualcosa di simili per consentire a Mazzarri per recuperare il terreno perduto e raggiungere la zona Champions».

Le parole di ieri di De Laurentiis commentate da Fabrizio d’Esposito per le pagelle napoliste

DE LAURENTIIS. Si presenta ai giornalisti e con una finta autocritica staliniana chiede scusa ai tifosi scaricando però tutto sugli arbitri e alludendo alle sue ragioni contro i media che scrivono o parlano a casaccio. L’appuntamento fissato al 25 gennaio – dopo che tutti i buoi saranno scappati dalle stalle ­– ricorda quello dato nel luglio scorso a Dimaro, quando annunciò grandi sorprese per il successivo 12 agosto. Stiamo ancora aspettando. La sua involuzione senile è sempre più inquietante – 4

Le parole di De Laurentiis, presidente del Napoli:

«Tutto quello che è successo fino ad ora è solo colpa mia. Mi assumo qualsiasi responsabilità e devo chiedere scusa ai napoletani e ai tifosi se siamo dove siamo in classifica. Ma il campionato è lungo e ci muoveremo sul mercato per recuperare il tempo perduto. La verità ha varie pieghe ma non mi va di tediarvi. Quando tornerò dalla Supercoppa in Arabia ci vedremo sul mare a Palazzo Petrucci e ci facciamo una bella cena e vi racconto il mio punto di vista perché voi avete pagine da riempire e radio dove raccontare e programmi televisivi da fare e ognuno deve dire la propria per gli indici di ascolto. Però è bene tutelare il tifoso che deve sapere la verità e la verità al conosce solo chi le vive dall’interno».

ilnapolista © riproduzione riservata