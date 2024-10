Palladino, Farioli, Italiano, De Zerbi. La scelta dei Campioni d’Italia si intreccerà pure con quella del Milan, salvo capovolgimenti immediati sul fronte Pioli

Nel mirino del Napoli ci sono gli stessi allenatori che piacciono al Milan (Sportmediaset)

A fine stagione il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dovrà scegliere il successore di Mazzarri.

Nelle ultime ore si è fatto il nome di Palladino, che in conferenza si è detto “figlio di Napoli” e che potrebbe realmente interessare al presidente.

Sportmediaset scrive:

“Palladino corrisponde perfettamente all’identikit del profilo cercato dal patron per il nuovo allenatore: giovane, innovativo, moderno, in rampa di lancio e capace di aprire un ciclo. Lo stesso di Thiago Motta, non a caso cercato la scorsa estate dai partenopei prima dell’affondo su Rudi Garcia. A giugno AdL avrà davanti il medesimo quesito, e i due sono dei nomi validissimi“.

Ma il Napoli non sarà l’unica squadra a dover cambiare allenatore. Si parla di addio di Pioli al Milan, e tra i nomi dei possibili successori, ci sono alcuni che coincidono con quelli che piacciono al Napoli:

“Vincenzo Italiano e Francesco Farioli. La scelta dei Campioni d’Italia si intreccerà pure con quella del Milan che, salvo capovolgimenti immediati sul fronte Pioli, si ritroverà a puntare sui medesimi nomi. Piace anche De Zerbi (anche se difficilissimo), ma attenzione appunto a Palladino che, per filosofia e richieste economiche, sembra sposarsi alla perfezione con gli standard dei rossoneri. Se quest’ultimo si troverà davanti a un bivio però, la risposta sembra scontata. Almeno ad ascoltare il suo cuore”

LA CONFERENZA DI PALLADINO:

«So ora che farò cinquanta panchine in A, è una bella soddisfazione. Vogliamo fare una grande prestazione, affrontiamo i campioni d’Italia che hanno grandi giocatori. Ho visto una buona settimana, abbiamo lavorato bene e abbiamo voglia di fare punti. Dobbiamo ricominciare a fare bene. Voglio una squadra affamata di risultati»

La sfida col Napoli?

«Sarà emozionante, è la prima volta al Maradona. Ho affrontato tante volte il Napoli da calciatore, sono un figlio di Napoli e ho vissuto li con la mia famiglia e gli amici. Il mio cuore è sempre lì. Verranno tanti a vedermi, sarà una bella emozione domani»

