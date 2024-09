Mondiale per club, la Fifa cambierà i criteri: al Napoli servono sempre 3 vittorie per superare la Juve

Lo scrive la Gazzetta: 3 punti per la vittoria e la Juve avrebbe dieci lunghezze di vantaggio. Non è impossibile ma è molto dura

Mondiale per club, cambiano i criteri non la sostanza. Lo annuncia la Gazzetta dello Sport. Anche con i nuovi criteri, per superare la Juventus il Napoli dovrebbe vincere tre partite in questa Champions: ipotesi certamente possibile ma molto complessa, soprattutto se il sorteggio non dovesse rivelarsi favorevole.

Ecco cosa scrive la Gazzetta:

Nei prossimi giorni, la Fifa potrebbe annunciare un nuovo sistema di classificazione, volto ad attribuire un peso maggiore alle singole vittorie. E dunque: 3 punti per ogni successo, 1 per i pari e 5 per la partecipazione, senza altri bonus. Così facendo, la Juve sarebbe a +10 sul Napoli (52 a 42) che, però, è ancora in tempo per migliorare il proprio piazzamento. Nulla da fare, invece, per il Milan, che oggi (con 45 punti) è avanti rispetto agli azzurri ma è definitivamente fuori dalla Champions. Adesso la classifica della Fifa sarebbe la seguente: Bayern 109, Psg 75, Inter 75, Porto 69, Borussia Dortmund 69 (Lipsia 64), Barcellona 62 (Atletico 60), Benfica 53, Juventus 52 (Napoli 42) e Ajax 47.

Col vecchio metodo: 2 punti in caso di vittoria, 1 per i pareggi, 4 per la partecipazione, 5 per il raggiungimento degli ottavi e poi 1 in caso di quarti, semifinali e finali, la Juventus sarebbe a 48 e il Napoli a 41. Anche in questo caso servirebbero tre vittorie in questa Champions.

Mondiale per club: il Napoli è quasi fuori, la Juventus può festeggiare (Sport Mediaset)

Il Napoli è quasi fuori dal Mondiale per club, la Juventus può festeggiare. È quanto scrive Sport Mediaset. Bisogna fare attenzione perché non sono ancora stati ufficializzati i criteri d’ammissione al torneo organizzato da Infantino per l’estate 2024 e che distribuisce molti ma molti soldini. Sport Mediaset ha fatto i suoi calcoli e al momento il Napoli è ancora sei punti dietro alla Juventus: 41 versus 47. Agli azzurri servirebbero tre vittorie tra ottavi e quarti di finale per andare a pari merito, poi bisognerebbe capire chi farebbe compagnia all’Inter.

L’esclusione del Milan, scrive Sport Mediaset, fa esultare la Juventus, che nonostante quest’anno non giochi la Champions è in netto vantaggio per ranking sul Napoli ed è quindi vicinissima a raggiungere l’Inter negli Usa. In corsa teoricamente c’è anche la Lazio, ma l’unico modo per andare al Mondiale sarebbe vincere la Champions.

La squadra di Mazzarri per conquistare il Mondiale per club avrebbe bisogno di una vera e propria impresa.

Cosa serve al Napoli

Avendo battuto il Braga (2 punti) e centrato gli ottavi (5), il Napoli ha toccato quota 41 punti nel ranking Uefa, ma per arrivare davanti alla Juventus (che è ferma a quota 47) dovrebbe fare davvero molta strada in Champions. Agli azzurri infatti servirebbe arrivare in semifinale, oppure potrebbe bastare anche un quarto di finale ma solo a determinate condizioni: dovrebbe vincere entrambe le gare degli ottavi e poi centrare almeno un successo nei quarti. In quel caso andrebbe a 47 pari con la Juve e non è ancora chiaro quale delle due squadre si qualificherebbe.

Rischia di pesare il pareggio interno contro l’Union Berlino.

Squadre già qualificate – Premesso che contano solo i punti ottenuti in Champions League a partire dalla stagione 2020/21, ad oggi le squadre già qualificate sono Real Madrid, Chelsea e Manchester City (vincitrici Champions) e Bayern Monaco, Psg e Inter (per il ranking). Alle sei squadre europee già sicure di partecipare si aggiungono: i sauditi dell’Al-Hilal, i giapponesi dell’Urawa Reds, gli egiziani dell’AlAhly, i marocchini del Wydad Casablanca, le messicane Monterrey e Leon, gli statunitensi Seattle Sounders e le brasiliane Palmeiras e Flamengo.

