Mistero Benzema: lascia Jeddah per ragioni sconosciute, nessuno sa dove sia

Per il giornale Al-Riyadiya non si è presentato agli allenamenti senza giustificazioni. «Forse è in disaccordo con il club, ma questo non lo giustifica»

Karim Benzema sempre più in rotta di collisione con il suo club, l’Al Ittihad. Il francese è arrivato in Arabia Saudita con tanto di Pallone d’Oro al seguito e ora, come è arrivato, se n’è andato senza lasciare alcuna spiegazioni. Rmc Sport riporta alcune indiscrezioni diffusa dal media saudita Al-Riyadiya.

Benzema avrebbe lasciato Jeddah per una destinazione sconosciuta. Non si è presentato agli allenamenti né giovedì, né venerdì. Il tecnico Gallardo lo ha escluso dalla lista dei convocati. Oggi l’Al Ittihad gioca contro l’Al-Tai.

“Il malessere di Benzema cresce di giorno in giorno. Arrivato quest’estate all’Al-Ittihad con lo status di mega star, l’uomo che allora era il Pallone d’Oro in carica pra è un giocatore disilluso. Bersaglio delle critiche di alcuni tifosi delusi dalla sua prestazione e soprattutto dal suo investimento, il 36enne centravanti sta attraversando un periodo difficile. Ancora più preoccupante è il fatto che abbia lasciato Jeddah per ragioni ancora sconosciute. Una partenza che cade poche ore dopo l’altrettanto misteriosa cancellazione del suo account Instagram, seguito da 76 milioni di follower“.

Il giornalista sportivo saudita, Abdel Karim Al Jasser:

«Può essere in disaccordo con il club, ma questo non lo giustifica perché non fa alcuno sforzo, spreca occasioni molto facili e sembra aver perso la voglia di giocare a calcio»

Benzema ha giocato 20 partite con l’Al-Ittihad, ha segnato 12 gol e fornito cinque assist. Il club è sesto in classifica. Dopo la sconfitta contro l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, i tifosi hanno bersagliato di critiche il francese, di fatto considerato l’unico colpevole della disfatta e della stagione deludente.

Anche le Parisien conferma le voci sul suo allontanamento da Jeddah:

“Il mistero di Benzema. Questo sabato, Al-Ittihad, sesto nella Saudi Pro League, affronterà Al-Tai senza Karim Benzema. L’allenatore Marcelo Gallardo ha escluso il francese che aveva saltato gli allenamenti per questa partita. Secondo il media saudita Al-Riyadiya, l’ex giocatore del Real Madrid e del Lione avrebbe addirittura lasciato Jeddah per una destinazione sconosciuta“.

