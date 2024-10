Sì abbiamo fallito quattro gol ma il Monza ha sbagliato un rigore. Che senso ha far giocare Zerbin al posto di Lindstrom?

Mazzarri ha fallito la sua missione, sta facendo peggio di Garcia

Cesare – Guido ma mi spieghi come si fa a giocare con i cross e i calcio d’angolo senza un colpitore di testa? Così come che senso ha far giocare Zerbin piuttosto che Lindstrom sia pure fuori condizione? Io credo che Mazzarri non ci stia capendo nulla. E purtroppo a questo punto sembra che non ci sia altro da fare che continuare con lui. A meno di…

Guido – Cesare le tue osservazioni sono giuste. ma se il Napoli libera quattro uomini davanti al portiere, nell’ordine Anguissa, Kvara, Zerbin e Gaetano e non riesce a fare goal francamente credo che sia difficile pensare di vincere una partita.

Cesare – Quello che dici è vero ma è anche vero che se il Monza segna il rigore il Napoli ha perso un’altra partita. Insomma sugli episodi possiamo ragionare tutto il tempo che vuoi ma l’unica cosa che possiamo fare è giudicare l’andamento generale della partita. E il Napoli ha dato a lungo una disarmante impressione di impotenza. Il Monza, come suol dirsi, a lungo ci ha palleggiato in faccia senza un briciolo di reazione dignitosa. Questo Napoli ha perso una sua capacità eccezionale che era la riaggressione. Oggi palleggia ma in fase di non possesso non aggredisce e quindi è in balia degli avversari quando non ha la palla.

Guido – Certamente a questo punto c’è da chiedersi che ne sarà del campionato del Napoli che sembra avviato mestamente a chiudere la stagione a centro classifica. Nel calcio c’è una legge inesorabile quanto elementare: se non segni o perdi o pareggi. E il peso della manovra d’attacco del Napoli ricade interamente sulle spalle di Kvara. Raspadori, a parte il tocco delizioso con il quale ha messo il georgiano davanti al portiere, è stato inesistente. Zerbin è sembrata più scelta difensiva che un supporto alla manovra d’attacco. I centrocampisti non sono mai arrivati al tiro con pericolosità. E , come hai osservato tu, inutili i cross al centro dell’area quando manca un vero centravanti. Ho il sospetto atroce che Mazzarri abbia giocato pensando prima di tutto a non prenderle. E se è così siamo messi davvero malissimo. Il Napoli non c’è più questa è la verità e non la dobbiamo tacere. La verità è sempre rivoluzionaria.

Cesare – Guido il Napoli non c’è più e come dici tu non fa più goal. E questo è un dramma. Penso comunque che Mazzarri abbia sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare. Doveva mettere in campo Simeone per dare peso all’attacco. Invece lo mette a sei minuti dalla fine. E poi ci meravigliamo che voglia andare via. In più la squadra è sulle gambe. Quando il Monza ripartiva, sembrava andare al doppio della velocità del Napoli.

Guido – Caro Cesare quindi dobbiamo trarre una conclusione triste ma forse prevedibile. Mazzarri ha fallito la sua missione. La squadra non è più una squadra. È tremebonda, non sa cosa fare in campo, balbetta e non gioca. Sì il buon medico di famiglia, sì una serie di incontri difficili, sì non ha il tempo di allenare ma l’uomo non ha più la tempra per governare una squadra. Per esempio si doveva opporre alla partenza, francamente indecente, di Osimhen. Che doveva restare qui, vicino alla squadra e giocare la prossima partita prima di partire per il ritiro. Invece ha imitato Woody Allen in Prendi i soldi e scappa. Insomma i risultati che sono il sale dello sport dicono che Mazzarri, se è possibile, sta facendo peggio di Garcia. Ed è quanto dire. Poi c’è un altro dato. La metà dei calciatori del Napoli è scontenta o perché non gioca abbastanza o perché non è pagata abbastanza. E certamente non li può gestire un tecnico a tempo.

Cesare – Francamente io non so proprio cosa si possa fare a questo punto. Ho perso ogni certezza. Non c’è più un giocatore di questo Napoli del quale mi fidi. Ciò nonostante il fatto che dovendo giocare ancora metà campionato renda ancora possibile centrare l’accesso alla Champions.

Guido – Caro Cesare non ci resta che affidarci alle capacità del presidente che proprio nei momenti difficili si esalta e sorprende tutti. Si è intanto preso tutte le responsabilità e questo non è da poco. Ha anche detto solennemente che si muoverà sul mercato in modo da restituire forza alla squadra. E non si può non dargli fiducia. D’altro canto cosa altro possiamo fare?

LE SENTENZE

Meret – Cesare: ottimo; Guido: ottimo

Di Lorenzo- Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

Rui- Cesare:buono; Guido: buono

Rrahamani- Cesare:sufficiente ; Guido: sufficiente

Jesus – Cesare: sufficiente; Guido: modesto

Anguissa- Cesare: lento ; Guido: modesto

Lobotka- Cesare: sufficiente ; Guido: buono

Zelinski- Cesare: sufficiente;Guido:il solito

Zerbin- Cesare: mediocre ; Guido: modesto

Raspadori- Cesare: mediocre; Guido: modesto

Kvara- Cesare: buono; Guido: ottimo

Lindström- Cesare : inguardabile; Guido: pessimo

Gaetano- Cesare : sufficiente; Guido : modesto.

Simeone- Cesare: s.v.; Guido: s.v.

Contini- Cesare: s.v.; Guido: s.v.

Mazzarri- Cesare: confuso; Guido: nel pallone

