Mazzarri ha capito che il Napoli è stato così ben allenato che si allena da solo (Libero).

Scrive Libero:

L’Inter strappa tre punti pesantissimi perché il Napoli è di nuovo degno del suo status di campione in carica. Perché era in trasferta. E perché i partenopei venerdì faranno visita alla Juventus rinfrancati da una prestazione comunque all’altezza della capolista.

Mazzarri ha capito che il Napoli è stato così ben allenato che si allena da solo. Altrimenti non si spiega come possa aver sistemato una squadra in pochi giorni. Ha rimesso ognuno al suo posto, senza inventarsi chissà quali stregonerie, apportando una modifica obbligata che, in realtà, offre una nuova prospettiva: Natan (o Jesus) terzino bloccato fa ruotare il Napoli verso destra e permette a Kvara di isolarsi sull’esterno e ritrovare il gusto per il duello diretto.

SCUDETTO ADDIO (CORSPORT)

Napoli addio scudetto, è la serata d’una sentenza annunciata da un bel po’ (Corsport).

Ecco cosa scrive Antonio Giordano per il Corriere dello Sport.

Da uno scudetto all’altro, in 90′: e mentre il Napoli sente che il suo gli è già stato strappato via, l’Inter se ne torna in testa, ci pensa, e lascia che la Storia resti un affare privato a due con la Juventus, aspettando magari di capire dove possa arrivare il Milan. È la serata d’una sentenza annunciata da un bel po’: il Napoli (di Spalletti) non c’è più, era già stato annullato da Garcia, e Mazzarri, tornato nel “suo” stadio dopo dieci anni e mezzo, ci ha provato. Per un tempo o forse un’ora ci ha creduto, poi ha avvertito l’implosione d’una squadra diventata precaria nelle due fasi, smarrita a centrocampo, soffocata dalla solidità dell’Inter, non solo cinica ma talentuosa.

