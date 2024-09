Mazzarri: «Devo avere il tempo per capire se possiamo difendere alti anche senza Kim»

In conferenza: «Vero che manca Kim, voglio vedere se con i miei accorgimenti possiamo tenere quell’atteggiamento»

Il grande tema di questo Napoli di Mazzari è la fase difensiva. Immancabilmente arriva la domanda in conferenza stampa prima della partita di venerdì sera contro la Juventus. Mazzarri ha prima spiegato che sta lavorando proprio su questo aspetto e ha fatto notare come i ragazzi stiano seguendo i precetti del mister.

Tuttavia c’è un dato oggettivo da considerare: l’assenza di Kim. Secondo molti commentatori, il sudcoreano dava la sensazione di poter fare reparto da solo, e questo trasmetteva sicurezza a tutto il reparto e alla squadra.

Manca Kim per difendere a campo aperto e la squadra non sa difendere bassa. C’è il rischio di un equivoco di fondo?

«Se dico qualsiasi cosa, mi diranno che trovo scuse. Domenica ho proprio evitato questo, se parlo è normale che devo dire quello che penso. Vero che manca Kim, devo avere il tempo per vedere se con i miei accorgimenti tattici possiamo tenere quell’atteggiamento anche senza Kim. Sono valutazioni che passano per qualche giorno di allenamento. Devo avere il tempo di lavorare».

Prima di queste parole, Mazzarri aveva detto:

«La fase difensiva? Il calcio dell’anno scorso è partito sì dal gioco ma nel momento in cui l’avversario tentava di ripartire, la squadra era corta e organizzata pronta a recuperare la palla. Io sto lavorando su questo aspetto, e qualcosina si è visto. Per esempio il primo tempo con l’Inter, non abbiamo quasi mai concesso ripartenze. Quest’anno oggettivamente siamo in ritardo ma non mi è sembrato che il Napoli sia inferiore».

Domani sera appuntamento all’Allianz Stadium per Juventus-Napoli alle ore 20:45.

