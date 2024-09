Mazzarri: «L’anno scorso il Napoli non concedeva ripartenze, lavoro su questo»

In conferenza: «L’anima ci vuole sempre in una squadra. E i ragazzi che sto allenando mi hanno fatto capire che con me danno l’anima»

Walter Mazzarri, in conferenza stampa prima del match contro la Juventus ha parlato dell’anima del Napoli.

Di seguito le parole di mister Mazzarri:

«Quando parlavo di anima del Napoli, l’anima ci vuole sempre in una squadra. E i ragazzi che sto allenando da poco mi hanno fatto capire che con me hanno dato l’anima e l’importante è che i giocatori siano convinti di quello che l’allenatore gli propone. I nuovi lo stanno iniziando a fare. La fase difensiva? Il calcio dell’anno scorso è partito sì dal gioco ma nel momento in cui l’avversario tentava di ripartire, la squadra era corta e organizzata pronta a recuperare la palla. Io sto lavorando su questo aspetto, e qualcosina si è visto. Per esempio il primo tempo con l’Inter, non abbiamo quasi mai concesso ripartenze. Natan sulla sinistra, se avrò tempo di lavorare con lui, è l’unico che lo può fare in assenza di terzini. Ha anche gamba per accompagnare in attacco».

Come è normale che sia ogni squadra ha un anima e Mazzarri vuole riportare a galla quella della scorsa stagione. L’anno scorso il Napoli aggrediva velocemente l’avversario, era una squadra corta e organizzata che impedire le ripartenze avversarie.

Quest’anno non sempre è stato così. Spesso il Napoli era sfilacciato tra i reparti, uomini distanti e un’organizzazione difensiva che si è persa con il passare delle partite. Mazzarri ha già fatto vedere in questo tour de force contro Atalanta, Real Madrid e Inter che la squadra sta provando a recuperare quell’organizzazione. Contro l’Inter, nel primo tempo, il Napoli ha impedito gran parte delle ripartenze. Gli uomini di Inzaghi hanno faticato ad uscire dalla propria metà campo. Poi, come ricorda Mazzarri, nel calcio ci sono gli episodi.

