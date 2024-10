L’Inter non ha come presidente De Laurentiis. E questo diciamo la verità aiuta (Il Sole 24 Ore)

Il Sole 24 Ore: dopo aver mandato via Spalletti, e poi Garcia, cacciare Mazzarri diventa complicato. Gli conviene beccarsi i fischi

Il Sole 24 Ore fa il punto natalizio sul campionato italiano. Con un articolo titolato: “Serie A, doni per tutti tranne che per Pioli e De Laurentiis”.

Scrive Il Sole:

I fatti ci dicono che, dopo 17 giornate, l’Inter festeggia il Natale da dominatrice assoluta. Un dominio quasi imbarazzante che ricorda quello del Napoli dell’anno scorso. Con una differenza importate però: che i nerazzurri non hanno come presidente De Laurentiis. E e questo diciamo la verità aiuta. Ma ne parliamo più avanti. Tornando alla squadra di Inzaghi cos’altro si può aggiungere al coro delle celebrazioni? Se perfino Arnautovic, che con il Lecce aveva sbagliato tutto, s’inventa un colpo di tacco che neanche Maradona, vuol proprio dire che questo è il campionato dell’inter. Dove c’è felicità per tutti come quando, a Santo Stefano, dopo l’ultima fetta di panettone, si va al cinema coi bambini per vedere “Acquaman”.

De Laurentiis ora si becchi i fischi

Del Napoli scrive:

Per il Napoli invece tira brutta aria. De Laurentiis è in ebollizione. Dopo aver mandato via Spalletti, e poi Garcia, cacciare anche Mazzarri diventa complicato. Gli conviene mettersi lui stesso in panchina a beccarsi i fischi. Così, se non arriva al panettone, o alla colomba, risparmierà direttamente sulle spese.

Riportiamo anche il passaggio sulla Juventue e su Allegri.

Allegri se la passa bene. Quattro punti dall’Inter non sono una enormità. Tutto è possibile. Non giocare in coppa, soldi a parte, aiuta. Resta un dubbio sulla Juve: gioca col braccino corto perchè di più non può fare, o perchè è l’unico gioco che Allegri conosce? Certo non strappa gli applausi, il centrocampo latita, l’attacco va a corrente alternata. Però ora si è messo a segnare anche Vlahovic. E anche questo Yildiz, 18enne di evidente talento. Che siano dei buoni segnali?

