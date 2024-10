La Superlega ha già pronto il format: 64 club divisi in tre leghe

Ogni anno ci saranno promozioni e retrocessioni. Si giocano un minimo di 14 partite per ogni club all’anno. I tifosi potranno seguire in streaming gratis.

La Corte di Giustizia ha approvato la Superlega ed è già stata presentata una proposta di format della competizione. Nel primo anno i club verranno selezionati in base a criteri basati sulle prestazioni.

Un totale di 64 club parteciperebbe al torneo, divisi in tre leghe per l’area maschile (32 club divisi in due leghe per quella femminile). Le prime due leghe, denominate Star League e Gold League, comprendono 16 club ciascuna; la terza lega, Blue League, ha 32 club. Ogni anno ci saranno promozioni e retrocessioni, senza squadre permanenti. L’accesso alla Blue League dipenderà dai risultati ottenuti nei campionati nazionali.

Si giocano gare di andata e ritorno in gironi da 8 squadre, con un minimo di 14 partite per ogni club all’anno. A fine stagione, ci sarà una fase ad eliminazione diretta per decidere le promozioni e chi vince il torneo.

Inoltre, tifosi potranno guardare le partite in diretta gratuitamente su una nuova piattaforma streaming.

OGGI E’ ARRIVATA LA SENTENZA:

La Corte di Giustizia Europea: “Le norme Fifa e Uefa sull’approvazione preventiva delle competizioni calcistiche per club, come la SuperLega, sono contrarie al diritto dell’Unione europea”. Il Telegraph: Due anni dopo il furore, la Corte di Giustizia europea, la corte più alta in grado dell’Unione Europea, ha stabilito che Fifa e Uefa hanno agito illegalmente nel bloccare la creazione della Superlega. Alla Grande Camera della Corte di giustizia europea era stato chiesto di decidere se gli organi avessero agito contro il diritto della concorrenza nel tentativo di sanzionare i club coinvolti. Le regole Fifa e Uefa che sottopongono qualsiasi nuovo progetto di calcio interclub alla loro previa approvazione, come la Superlega, e che vietano ai club e ai giocatori di giocare in quelle competizioni, sono illegali. Non esiste un quadro per le regole Fifa e Uefa che garantisca che siano trasparenti, oggettive, non discriminatorie e proporzionate. Allo stesso modo, le regole che conferiscono alla Fifa e alla Uefa il controllo esclusivo sullo sfruttamento commerciale dei diritti relativi a tali competizioni sono tali da limitare la concorrenza, data la loro importanza per i media, i consumatori e gli spettatori televisivi nell’Unione europea.

