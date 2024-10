La Serie A è il secondo campionato per commissioni pagate: oltre 100 milioni di euro (Gazzetta)

Al primo posto c’è la Premier. Il campionato italiano segna un incremento del 42 per cento rispetto all’anno pre Covid

Scoppia il caso del report sugli incassi di procuratori e agenti. Un business che, come scrive la Gazzetta, non conosce crisi. Non fa eccezione l’Italia che sorprendentemente piazza la Serie A al secondo posto per commissioni pagate, dietro solo alla ricca Premier League. Scrive la Gazzetta:

“La nostra Serie A che nel 2023 ha speso oltre 100 milioni di euro in commissioni: il dato preciso è di 105,28, di cui 73,87 milioni per portare a termine operazioni in entrata e 31,41 destinati alle uscite. E anche qui, colpisce la percentuale. Quasi il 40 per cento degli acquisti dall’estero (39,8 per cento) hanno visto riconoscere ai procuratori un indennizzo, mentre la percentuale si abbassa di oltre il dieci per cento se prendiamo in considerazione soltanto le cessioni (29,3 per cento). Ma il dato più preoccupante resta quello generale, con un incremento del 42 per cento delle spese in commissioni rispetto al precedente record per il nostro campionato, fatto registrare nell’ultimo anno pre Covid, il 2019“.

La riflessione che fa la rosea riguarda i club. Se da un lato i procuratori sono visti come “sanguisughe”, dall’altro i club di Serie A non riescono a farne a meno. Sono diventati un anello fondamentale nella catena del calciomercato. Qualche esempio:

“Il Milan ha ceduto uno dei pezzi pregiati della sua rosa come Sandro Tonali per una cifra record di 70 milioni di euro: un’operazione così importante logicamente si porta dietro anche delle commissioni pesanti. E lo stesso si può dire per gli addii eccellenti in direzione Arabia Saudita, la nuova terra promessa per chi cerca contratti d’oro. E che dire dei grandi colpi a parametro zero: ecco, in uscita l’esempio lampante è Milan Skriniar al Psg, mentre in entrata c’è Marcus Thuram. Nell’operazione Thuram, l’Inter ha messo a bilancio una commissione di otto milioni di euro: tanto, se rapportato alla singola operazione“.

