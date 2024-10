Inzaghi: «Scudetto? Mancano 22 partite. Champions? Prenderemo il City»

A Dazn: «Ora c’è la Coppa Italia e dobbiamo prepararla bene perché siamo i campioni in carica. per il campionato man caso 22 partite e tantissimi punti»

Il tecnico dell‘Inter, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo aver vinto contro la Lazio

Inter come uno squalo

«Sono le classiche partite che fanno felici gli allenatori. Abbiamo lottato tutti insieme senza concedere e abbiamo vinto su un campo difficile»

Inzaghi sulla coppia d’attacco

«Stanno facendo molto bene, ma tutta la squadra fa bene. Siamo venuti su un campo difficile con tanti giocatori importanti a casa e nella difficoltà siamo stati bravi i perché abbiamo coperto molto bene il campo. La Lazio ha coperto molto bene il campo con qualità»

Quali sono gli ostacoli per lo scudetto?

«Sono le 22 partite che mancano più tutte quelle delle altre competizioni. Abbiamo fatto un ottimo percorso fino ad ora ma sono passati 4 mesi ne devono passare 9. Siamo in testa ma dobbiamo continuare così, da squadra e da gruppo»

Una soddisfazione vedere chi ha avuto poco spazio, ma si dimostra sempre all’altezza

«Bisseck è stato bravissimo come tutti i suoi compagni. Si applica e lavora tanto. Ha avuto personalità e non è mai andato in affanno. Sono stati molto bravi i miei dirigenti a prenderlo. Giocava nel campionato danese, quello italiano è più difficile»

Potreste girare a 50 come il Napoli l’anno scorso, si ammazza così il campionato?

«No, ma bisogna rimanerci con tutte le nostre forze. Ora c’è la Coppa Italia e dobbiamo prepararla bene perché siamo i campioni in carica. per il campionato man caso 22 partite e tantissimi punti. Domani vedremo avversario Champions»

Ci vorreste dal sorteggio Champions?

«Secondo me prendiamo il City, vediamo che succede. Diciamo che tutte le squadre sono fortissime»

Dopo due volte è la prima che riesce a vincere sul campo della Lazio

«Sicuramente la partita con la Lazio è diversa dalle altre. 22 anni non si dimenticano sarà sempre grato a questa società, ai tifosi. Le prime due volte non era andata bene è sono felice»

