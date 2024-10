Inzaghi: «Ci serve da lezione, non eravamo abituati a essere rimontati e superati»

A Mediaset: «Per Lautaro è solo un affaticamento, ma sarà da valutare. I medici sono tranquilli»

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta contro il Bologna in Coppa Italia

Serata storta per la sua Inter

«Dispiace perché avevamo vinto la Coppa negli ultimi due anni, poi dopo una gara così in cui avremmo meritato di vincere, ma il calcio è così. Posso rimproverare solo l’ultimo quarto d’ora. Ci serve da lezione, non eravamo abituati a essere rimontati e superati»

Inzaghi su Lautaro

«Laurato ha avuto un affaticamento, sarà da valutare. Speriamo che non sia successo nulla. I medici sono tranquilli, ma giocando tra 72 ore è da valutare»

Come valuti Arnautovic?

«Mi è piaciuto, ha fatto quello che doveva fare e che gli avevamo chiesto»

Da centravanti cosa puoi dire su Zirkzee?

«È un ottimo giocatore che continua a fare prestazioni. Sul primo gol è stato bravissimo, con un colpo di tacco Jha rimesso in gioco una palla. Sta dimostrando già da un anno è mezzo in Italia di essere un grandissimo»

IL BOLOGNA AI QUARTI DI COPPA ITALIA

Il Bologna dei miracoli batte anche l’Inter in Coppa Italia, 1-2 in rimonta.

Ancora una grande prestazione della formazione di Thiago Motta che sbanca San Siro e vince 2-1 una partita che al 112esimo stava perdendo. Manco a dirlo il match è svoltato con l’ingresso di Zirkzee che è entrato all’85esimo e ha servito i due assist della rimonta a Beukema e Ndoye. Il primo di tacco al volo su calcio d’angolo; il secondo in contropiede. L’Inter era andata in vantaggio all’inizio del primo tempo supplementare con Carlos Augusto di testa. Al 65esimo rigore sbagliato da Lautaro Martinez: sette rigori sbagliati su venti per lui.

Thiago Motta si conferma il tecnico rivelazione del campionato italiano.

Inter in apprensione per l’infortunio a Lautaro Martinez. Questa è una novità che può cambiare il campionato.

