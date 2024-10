La prima buona notizia dallo scudetto. De Laurentiis ha saggiamente cambiato linea rispetto a “con 200 milioni non comprate nemmeno un piede di Osimhen»

Il rinnovo di Osimhen è il remake di Cavani: un’assicurazione sul futuro del Napoli.

Finalmente una buona notizia. Possiamo dire che il rinnovo di Osimhen è la prima buona notizia dal giorno della vittoria dello scudetto. Ossia da sette mesi e mezzo. Il rinnovo di Victor Osimhen è un’assicurazione sul futuro del Napoli. Non è una garanzia tecnica, nel senso che l’esperienza napoletana del nigeriano volge alla fine. Ma il suo addio lascerà una sicurezza nelle casse del club. De Laurentiis riscuoterà la polizza (tra i 120 e i 130 milioni), in cambio verserà uno stipendio raddoppiato fin qui resterà in azzurro. Qualcuno ipotizza addirittura l’addio a gennaio. Certamente a giugno.

Il rinnovo di Osimhen è un rinnovo alla Cavani. Non a caso dalla cessione di Cavani nacque il Napoli di Benitez, venne messa a segno la miglior campagna acquisto dell’era De Laurentiis.

Secondo noi è un’ottima notizia. Per diversi motivi. Tra questi anche una separazione che sembra finalmente rilassata. Sono più o meno tutti contenti. Ovviamente è un saggio passo indietro rispetto alla dichiarazione estiva «con 200 milioni non comprate nemmeno un piede di Osimhen». Il presidente, soprattutto quando si trova in un vicolo cieco, comprende rapidamente che le condizioni sono mutate e meglio 120-130 milioni domani o dopodomani piuttosto che 200 non si sa quando e forse mai.

IL TWEET DEL RINNOVO

È ufficiale il rinnovo di Victor Osimhen fino al 2026. Con tanto di foto sugli account social del Napoli. Saranno gli ultimi mesi di Victor a Napoli. Ma De Laurentiis si è garantito l’importo da reinvestire.

Victor & Napoli together until 2026 💙 pic.twitter.com/Gs0WVckkBw — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 23, 2023

LE PAROLE DI DI MARZIO

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, Victor Osimhen avrebbe trovato l’accordo con il Napoli per un rinnovo fino al 2026. Secondo quanto riportato da Sky, la clausola sarà di 120/130 milioni; a breve, la firma.

A confermare la notizia è anche l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano.

🔵🇳🇬 Victor Osimhen signs new deal at Napoli — confirmed. Documents also in place. https://t.co/nMqVPJjfF6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 23, 2023

STAMANI, LA GAZZETTA SUL RINNOVO:

Osimhen è necessario, inutile girarci intorno. E finché sarà arruolabile, il Napoli non ne può prescindere. È un discorso che vale per il breve e il lungo termine. Presto, infatti, dovrà rispondere alla convocazione della Nigeria per la Coppa d’Africa, che potrebbe tenerlo lontano dall’Italia anche per un mese e più. Il tutto mentre le trattative per il rinnovo di contratto procedono, anche se lentamente. De Laurentiis ha rassicurato i napoletani, il nuovo accordo si farà. Parole recepite con cautela, considerando che i discorsi vanno avanti dall’estate, tra mille tribolazioni. Inoltre, prolungare con termini migliori non vuol dire legarsi per la durata del vincolo. La vicenda Cavani è ancora ben impressa: adeguamento economico e cessione a fine campionato. L’allenatore, tra l’altro, era anche lo stesso di allora.

