Il Newcastle rinsavisce, Karius va in panchina. Il Milan schiera Leao

Il Newcastle rinsavisce, Karius va in panchina. Non ce l’ha fatta Eddie Howe a giocarsi la partita decisiva del girone con Karius in porta. Ha fatto di tutto per recuperare Dubravka e ci è riuscito.

Il Newcastle gioca con:

Duvravka, Trippier, Lacelles, Schar, Livramento; Miley, Guimares, Joelinton; Almiron, Callum Wilson, Gordon.

Il Milan recupera Leao e lo manda in campo dal primo minuto:

Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Rejinders, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao.

Quindi Florenzi a sinistra e Theo Hernandez di nuovo centrale difensivo.

Il Newcastle sta messo talmente male che potrebbe giocare Karius l'incubo di Klopp.

Lo ricorda il Corriere dello Sport. Stasera si gioca Newcastle-Milan e la squadra di casa è zeppa di infortunati. Al punto che tra i pali potrebbe finire il terzo portiere autore di due clamorose papere nella finale di Champions tra Liverpool e Real Madrid. La prima sbloccò il risultato, gettò con le mani il pallone sulle gambe di Benzema e il pallone finì in rete. Ora è al Newcastle e nel frattempo è diventato il compagno di Diletta Leotta.

Lo ricorda il Corriere dello Sport.

Eddie Howe raccoglie i cocci della sua squadra e cerca di mettere assieme una formazione titolare. Compito reso però più difficile dal fatto che continuano ad arrivare cattive notizie dall’infermeria. Ieri infatti non si sono allenati ben tre giocatori che sarebbero stati titolari contro i rossoneri: l’attaccante Gordon, il mediano Longstaff e il portiere Dubravka (che nelle ultime gare ha rilevato il numero uno infortunato, Pope).

«Valuteremo prima della gara se saranno in grado di scendere in campo, di certo oggi non li ho fatti allenare per un motivo» afferma Howe, facendo la sfinge.

L’impressione è che Gordon potrebbe farcela, Longstaff resta in forte dubbio e Dubravka probabilmente darà forfait, spianando la strada così a Loris Karius, portiere del portiere del Liverpool in finale di Champions League e oggi terza scelta a Newcastle (nonché compagno della Leotta).

Del resto, la lista degli indisponibili è impressionante quanto quella del Milan (se non di più). Oltre a Tonali, assente per la nota squalifica, sono ko il portiere Pope, i difensori Burn, Botman e Targett, i centrocampisti Anderson e Willock e gli esterni d’attacco Murphy e Barnes.

