Sul Corrmezz: «Come se non ci fossero tre gol presi in modo simile, una fase difensiva catastrofica, un centrocampo surclassato, un portiere stressato»

Il Napoli è passato dal «lamentarsi è da sfigati» di Spalletti al lamento arbitrale (Zambardino)

Ecco cosa scrive Vittorio Zambardino nella sua analisi scritta per il Corriere del Mezzogiorno:

Tutto molto serio, perfino grave, tranne la distrazione di massa e il rito di autocommiserazione. Assistiamo ad una città tifosa che vede l’albero e non la foresta, che parla di danno arbitrale, insultando sui social chi propone una lettura più oggettiva del disastro in corso da agosto.

Guardiamo perplessi una società che mette in silenzio stampa l’allenatore accampando pretesti che suonano offensivi – come se si trattasse di un pazzo incapace di autocontrollo – e che, sempre la società, intona l’antica canzone degli errori dell’arbitro sospettando il complotto. Come se non ci fossero tre gol presi in sostanziale contropiede (quattro in realtà), una fase difensiva catastrofica, un portiere sempre più stressato, un centrocampo surclassato da quello avversario e due attaccanti fra lo svagato e il fuori forma da infortunio. Dietro i fumogeni del pretesto c’è una situazione in evidente peggioramento nell’autostima, una crisi che è il risultato di una storia – di scelte, fatti, cose – non di mancanza di voglia di sudare.

Qui una volta era tutta cultura sportiva, l’allenatore ammoniva: «Lamentarsi dell’arbitro è da sfigati». Poi l’allenatore è andato via e a quanto pare sono rimasti gli sfigati.

IL NAPOLI E LA PROTESTA DI DOMENICA SERA DI MELUSO

Dopo la sconfitta contro l’Inter di domenica sera il Napoli ha fortemente criticato l’arbitraggio di Massa tramite le parole del suo direttore sportivo Meluso che ai microfoni di Dazn ha spiegato

«Mazzarri non è venuto per evitare dichiarazioni che potevano creare qualche problema. Siamo molto scontenti. L’arbitro Massa e il Var sono incappati in una giornataccia. Il primo gol era fortemente viziato da un fallo su Lobotka che era evidente e meritava intervento immediato dell’arbitro. Il secondo episodio che ci ha visti penalizzati oltre modo è il rigore su Osimhen. Quando ti prendono il tendine d’achille vai giù, questo è un fallo che andava sanzionato. Non facciamo dietrologia, non siamo complottisti, non crediamo che ci siano altri motivi oltre a una brutta giornata».

