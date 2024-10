Il Napoli dà la sensazione di essere un posto dal quale tutti vogliono scappare (Zambardino)

Sul Corrmezz. “Dovevamo fare il salto verso il top club, si affonda verso i tempi di Reja e Donadoni e di una gestione di bottega. Ci facciamo piccoli”

Il Napoli dà la sensazione di essere un posto dal quale tutti vogliono scappare. Lo scrive Vittorio Zambardino nel suo editoriale sul Corriere del Mezzogiorno.

Va male, molto male. Inutile riscrivere qui cose che sono arcinote. Forma fisica scadente, gioco bizantino e orizzontale, un allenatore che non ha inciso – davvero, solo un grande affetto di chi guarda per vizio antico al passato poteva giustificare l’entusiasmo che ha accolto Walter Mazzarri. Il Napoli è uno studente che «si applica ma non rende» e questo è perfino peggio che se ci fosse una situazione di rivolta come ai tempi di Ancelotti.

Il Napoli dà la sensazione di essere diventato un posto dal quale tutti vogliono scappare. Un centravanti che ha il fiuto del gol gioca per sei minuti, e ovviamente si sta guardando intorno. La coppa d’Africa ci mette del suo. A proposito, la comunicazione del Napoli ha negato che Osimhen avesse avuto una «partenza-Lavezzi», anticipata grazie alla squalifica (cazzimma?). Ma è proprio ciò che è successo. Ed è un altro segno di regressione: dovevamo fare il salto verso il top club, si affonda verso i tempi di Reja e Donadoni e di una gestione di bottega. Ci facciamo piccoli.

Il mercato del Napoli

Dopo il pareggio a reti involate tra Napoli e Monza, De Laurentiis ha parlato in conferenza stampa della sue responsabilità per la situazione del club. Il presidente ha anche parlato di mercato. Il Napoli interverrà quindi per fornire a Mazzarri le risorse necessarie a risalire la classifica di Seria A.

Da Sky, gli aggiornamenti di Massimo Ugolini sul mercato del Napoli:

«De Laurentiis si è sbilanciato. Mazzarri ha detto che a gennaio non si possono fare rivoluzioni e la campagna acquisti sarà simile a quella che prese corpo dopo l’esonero di Ancelotti. Arriveranno due difensori, un centrale e un esterno destro. A destra i nomi caldi sono quelli di Faraoni e Mazzocchi. Il nome più seguito per la difesa è quello di Dragusin. Ha una valutazione alta però, il Genoa chiede 30 milioni, e piace anche al Tottenham. Per il centrocampo interessa Højbjerg. Dopo la partenza di Elmas si potrebbe intervenire ancora a centrocampo qualora non si trovasse l’accordo con Zielinski. Non è una rivoluzione ma qualcosa di simili per consentire a Mazzarri per recuperare il terreno perduto e raggiungere la zona Champions».

