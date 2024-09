Il Mondiale per club sarà trasmesso in esclusiva da Cronache di Spogliatoio, su Youtube

Si tratta di un grande passo per i media “alternativi” alla tv. Cronache trasmetterà dalle semifinali in poi

Addio vecchia tv. Youtube assesta un colpaccio: sarà Cronache di Spogliatoio il broadcaster titolare dei diritti tv del Mondiale per Club 2023 in Italia. Lo apprende Calcio e Finanza.

Il torneo si giocherà tra il 12 e il 22 dicembre 2023 in Arabia Saudita. Cronache di Spogliatoio trasmetterà gli incontri sul suo canale YouTube a partire dalle semifinali del torneo.

Per l’Europa ci sarà il Manchester City, che si giocherà il titolo di Campione del Mondo per la prima volta nella sua storia. A Gedda tra lo stadio Città dello sport Re Abd Allah e lo stadio Principe Abd Allah bin Fayṣal, se la vedrà con Fluminense, Urawa Reds, Al-Ahly, León, Auckland City e Al-Ittihad.

Per Cronache di Spogliatoio – nato e cresciuto sui social – non si tratta di una novità. Il 28 luglio aveva trasmesso sul suo canale YouTube l’amichevole tra Paris Saint-Germain e Cerezo Osaka.

“Siamo orgogliosi e entusiasti di questo traguardo. Il Mondiale per Club 2023 in esclusiva rappresenta uno step importante per il nostro progetto. Ci teniamo a ringraziare la Fifa per essersi fidata e aver puntato su di noi. Sentiamo la responsabilità, siamo consapevoli che gestire un evento internazionale di questa portata sia una grande occasione”, ha commentato Giulio Incagli, fondatore e Ad di Cronache di Spogliatoio.

Le partite saranno trasmesse live su YouTube con la telecronaca di Ivan Fusto e Alberto Santi, e prevederanno approfondimenti in studio pre, durante e post partita con Riccardo Trevisani, Giuseppe Pastore, Fernando Siani ed Emanuele Corazzi.

