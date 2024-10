Gasperini furioso, forse col quarto uomo, ha gridato “pezzo di me***” (Corsport)

Il Bologna batte pure l’Atalanta e si conferma quarto in classifica.

I rossoblù hanno vinto 1-0 contro la squadra di Gasperini con gol nel finale di Ferguson. La squadra di Thiago Motta ha vinto il derby tra le squadre sbarazzine. E ha vinto con merito nonostante i bergamaschi abbiano avuto le loro occasioni e le hanno sprecate. È una sorta di cambio della guardia tra le rivelazioni della Serie A. Il Bologna resta così al quarto posto a 31 punti, a due lunghezze dal Milan terzo. E con un punto di vantaggio sulla Fiorentina quinta. Il Napoli per ora è a 27. In settimana il Bologna ha anche eliminato l’Inter dalla Coppa Italia.

Il Corriere dello Sport scrive

“Il tecnico della Dea voleva un fallo in attacco, l’arbitro invece ha lasciato correre scatenando la reazione in panchina di Gasp, che è stato quindi ammonito su segnalazione del quarto uomo Massimi. L’ira dell’allenatore però non s’è placata e, forse rivolgendosi non solo al quarto uomo ma anche a qualcuno della panchina del Bologna, ha gridato “pezzo di me***”, rischiando l’espulsione”.