Fabregas: «Il mio calcio consiste nel cercare gli spazi. Il modulo può cambiare nella stessa azione»

Marca scopre l’allenatore del Como: “Nelle prime tre partite ha giocato con tre sistemi diversi, varia a seconda dell’avversario”

Anche in Spagna si sono accorti di un allenatore giovane, peraltro spagnolo, alla sua prima esperienza su una panchina importante. Si tratta di Cesc Fabregas. Fino a poco meno di un anno fa giocava ancora nel Como, oggi ne è l’allenatore della prima squadra, dopo aver diretto la Primavera.

Oggi il Como si ritrova al terzo posto della Serie B e c’è la concreta possibilità che a fine campionato il club possa giocarsi la possibilità di giocarsi i playoff e risalire in Serie A dopo quasi 20 anni dall’ultima volta. Gran parte del merito va proprio a Fabregas e Marca prova a spiegare il perché. Il quotidiano spagnolo ricorda le parole dell’allenatore spagnolo alla sua prima conferenza stampa:

«Sono rimasto sorpreso anche io quando domenica 12 novembre, alle 15:11, la proprietà mi ha chiamato per comunicarmi che dal mercoledì successivo avrei dovuto guidare la prima squadra del Como. Sono qui per vincere e proporre un buon calcio. Io voglio che sia un calcio emozionante».

Da quando ha preso le redini della squadra, ha conquistato 7 punti su 9 disponibili. La sua idea di calcio assomiglia, almeno a parole, a quella dei suoi colleghi giovani. Nessuno modulo prefissato, gruppo solido e gioco aggressivo e divertente. Ma c’è di più. Fabregas ha la capacità di adattare la sua squadra all’avversario e cambiare di conseguenza disposizione tattica:

“Cesc Fábregas non ama parlare di tattica o di sistemi. Non vuole che il suo calcio sia legato a qualcosa di prestabilito. «Alla fine la formazione non è molto importante, quello che conta è la struttura. Il mio calcio consiste nel cercare gli spazi nei momenti giusti. Il modulo può cambiare anche tre volte nella stessa azione. Credo nell’intelligenza del giocatore per trovare gli spazi. So di essere pesante, ma ci sono tanti concetti: forse qualcuno ha bisogno di più tempo per impararli». Non sorprende, quindi, che nelle prime tre partite abbia giocato con tre sistemi diversi: tre centrali di difesa oppure difesa a quattro… varia a seconda dell’avversario. «L’unica cosa che posso dire è che non giocherò io»“.

Il Como nel 2019 è stato acquistato dalla società lombarda Sent Entertainment Ltd, società con sede a Londra e dietro la quale ci sono ci sono i fratelli Hartono, originari dell’Indonesia e due delle persone più ricche dell’Asia. Amministratore delegato del club è Dennis Wise, ex giocatore del Chelsea ed ex direttore generale e direttore sportivo del Newcastle.

