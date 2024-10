Di Lorenzo: «Quella contro il Frosinone è stata la partita più brutta da quando gioco a calcio»

Al TG1: «Bisogna guardare avanti. Affronteremo il Barcellona al meglio delle nostre possibilità per cercare di passare il turno»

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato ai microfoni del TG1 su Rai 1 approfittando per fare a tutti gli auguri

«Ne approfitto per fare tanti auguri di buone feste e di un buon 2024 per tutti»

Il regalo di Natale più bello ricevuto quest’anno?

«Ciò che è importante è stare con la mia famiglia e le mie bimbe. La mia prima bambina si chiama Azzurra, l’azzurro è un colore che mi piace e poi è il colore del Napoli. Vincere uno scudetto qua a Napoli è incredibile»

Sulla partita con la Fiorentina

«Non ho dormito dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Frosinone. E’ stata una brutta sconfitta e una brutta partita. È stata la mia partita più brutta da quando gioco a calcio. Ma ora dobbiamo guardare avanti»

Sulla Champions?

«Affronteremo il Barcellona al meglio delle nostre possibilità per cercare di passare il turno»

Sull’arrivo di Mazzarri

«Quando c’è un cambio allenatore vuol dire che le cose non stanno andando bene. Ci siamo messi subito a disposizione di Mazzarri»

La squadra dell’anno secondo il CorSera: c’è la “spina dorsale del Napoli”

L’anno volge al termine ed è tempo di riflessioni, elogi, premi e gratifiche. Così il Corriere della Sera ha creato la migliore squadra del 2023 con tanto di panchina e allenatore. Il Napoli contribuisce con ben 4 giocatori.

Nemmeno a dirlo, in panchina c’è Luciano Spalletti per evidenti ed oggettivi meriti sportivi e non solo. Se stupisce che tra i titolari non ci siano solo giocatori in maglia azzurra, si rimane increduli nel vedere Lobotka relegato in panchina. Non c’è nemmeno Meret in porta.

E allora chi c’è del Napoli? Non potevano non esserci il capitano Di Lorenzo e il grande rimpianto del mercato estivo, Kim Min Jae. In mezzo al campo fisicità e qualità con Anguissa e in attacco il capocannoniere della scorsa Serie A, Victor Osimhen.

