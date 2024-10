Di Francesco: «In passato ho fatto scelte sbagliate, i nipotini hanno cambiato il mio rapporto col calcio»

A Mediaset: «ci sono stati momenti difficili, li ho attraversati. Questi ragazzi hanno capito che tutto passa per il duro lavoro»

Di Francesco a Mediaset dopo Napoli-Frosinone 0-4 in Coppa Italia.

Di Francesco: «Un’impresa? Sì ma dentro l’impresa c’è tanto lavoro, questi sono ragazzi splendidi che hanno interpretato al meglio la partita con solo due allenamenti tattici diversi mantenendo gli stessi principi. Soprattutto quelli che hanno giocato poco, hanno disputato una gran partita.

Possiamo definirli ragazzi terribili?

Di Francesco: «Hanno voglia di mettersi in mostra, sono soddisfatto, è tutto merito loro. Sono soddisfatto per il presidente, la società, gente che fa sacrifici per darci stabilità economica, non è facile. E sono soddisfatto per i nostri tifosi che sono splendidi.

«Nella mia carriera ho fatto scelte sbagliate, frettolose. Non è cambiato il mio pensiero di allenatore. Dico sempre: ci ricordiamo sempre gli ultimi cinque minuti, ci sono stati momenti difficili, li ho attraversati, mi sono guardato dentro e mi sono dato forza. C’è stata una novità nella mia vita, sono arrivati i nipoti. Penso ai miei nipotini nei momenti di difficoltà, è un’ottima medicina che consiglio, mi aiuta ad affrontare il calcio nel modo giusto, ci vuole passione, determinazione, senza il duro lavoro non si va da nessuna parte.

«Barrenechea è il vero regista del calcio, ha le qualità per creare determinate situazioni, alla sua età pochi giocatori hanno le sue qualità, la capacità di verticalizzare, di leggere le situazioni. Gli mancava di allenarsi ad alta intensità. Oggi per giocare a calcio a livello superiore devi giocare ad alta intensità, altrimenti non puoi giocartela. Loro hanno capito che per fare queste imprese devi passare per allenamenti duri.

Domenica abbiamo perso l’ennesima partita nel finale, ci è successo più volte soprattutto fuori casa. Il loro sogno dev’essere la salvezza del Frosinone. Il loro presente è qua, poi si toglieranno grandissime soddisfazioni ma devono passare attraverso il Frosinone.

Prossima avversaria la Juventus:

Di Francesco: «Sì, stasera c’è stato dispendio di energie, ci siamo dimenticati di citare le assenze. Abbiamo giocato senza terzini, faccio i complimenti ai giocatori che si sono sacrificati in un ruolo in cui hanno giocato poco. La priorità è recuperare i giocatori infortunati. Non possiamo fare a meno di determinati ruoli. Oggi abbiamo utilizzato un sistema di gioco differente ma con gli stessi principi. Sabato con la Juventus avremo l’entusiasmo che ci farà tornare le forze».

