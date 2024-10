Demiral in testa alla lista del Napoli, ma costa tanto. Si prova col prestito con diritto di riscatto (Corsport)

Il club è alla ricerca di un difensore centrale: ci sono anche Itakura (ma il Napoli non spende più di 15 milioni) e Dragusin. Poi Vitik

L’ex juventino Demiral in testa alla lista del Napoli degli eredi di Kim. Lo scrive il Corriere dello sport con Antonio Giordano e Fabio Mandarini. Il Napoli è alla ricerca di un difensore centrale che giochi titolare. Anche perché Natan starà fermo almeno sei settimane. Ma anche senza l’infortunio di Natan, il centrale sarebbe arrivato lo stesso. L’assenza del sudcoreano si fa sentire eccome là dietro, la difesa del Napoli è la undicesima della Serie A: 21 gol subiti in 17 partite. Una enormità. E parliamo solamente del campionato. Ecco la lista dei possibili difensori centrali che il Napoli può acquistare a gennaio, almeno secondo il Corriere dello Sport.

I papabili alla successione di Kim

Mazzarri ha invocato un riferimento autorevole (e veloce) là dietro. La prima ipotesi, già lusingata a luglio, è Merih Demiral, turco (25 anni) che l’Atalanta ha ceduto ad agosto all’Al-Ahli per una ventina di milioni: il Napoli – consapevole delle difficoltà – prova a strappare un prestito con diritto di riscatto per Demiral, però intanto continua a dare un’occhiata in giro o tra gli appunti del passato.

Ko Itakura (26 anni, 27 il 27 gennaio), giapponese del Borussia Mönchengladbach, ha problemi fisici dai quali sta uscendo, ha anche una clausola – giugno 2024 – da dodici milioni di euro: al Napoli è sempre piaciuto e per rompere gli indugi, senza aspettare, a Castel Volturno sarebbero pure propensi ad un sacrificio, se in Germania vogliono, versando subito una quindicina di milioni.

Nella short list è finito anche Radu Dragusin (21 anni), rumeno del Genoa, la sorpresa (annunciata) di questa stagione: ma cosa, eccome, la richiesta di 25 milioni ha spaventato Adl. Una voce dalla Repubblica Ceca: piace Martin Vitik (20 anni), gigante dello Sparta Praga.

