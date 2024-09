De Laurentiis fa divertire tirando la fila degli antipatici di successo (Il Giornale)

Nello sport è un valore aggiunto allo spettacolo. Anche il re della commedia, Mourinho, non è più vincente, ma sempre attore e antipatico di successo.

Nello sport c’è chi fa del caratteraccio un’ “arte”. Riccardo Signori su Il Giornale scrive del caso di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e Jose Mourinho, tecnico della Roma:

“Come tutti sanno, il Napoli ci ha messo un po’ di tempo prima di definirsi squadra vincente (del campionato). Ma Adl si era portato avanti con ineguagliabile realismo. Ed oggi ci fa divertire tirando la fila degli antipatici (che poi sono simpatici) di successo: nello sport sono un pregio. Anzi, un valore aggiunto allo spettacolo, un antidoto a certa monotonia sul campo. Poi, certo, c’è chi si mangia il fegato solo ad ascoltarli. C’è anche il re della commedia, in arte Mou, e tutti in piedi. Oggi non più vincente, ma sempre attore e antipatico di successo. Comunque vada, Mou mancherà a tutti quando saluterà. Amici e nemici dovranno ammettere che ci ha fatto divertire, ha messo sale e pepe sul campionato: soprattutto fuori dal campo”.

STAMANI, IL CORSPORT SUL PRESIDENTE DEL NAPOLI:

La conquista dello scudetto, dopo Maradona, avrebbe dovuto portare a un sostanziale rafforzamento delle strutture societarie e tecniche del Napoli aprendo un vero ciclo vincente. De Laurentiis ha preferito restare solo al comando. Il presidente ha grande competenza, maturata nei suoi vent’anni nel calcio, ma da solo non basta. Una società padronale a modello familiare non può reggere alla distanza…Ma l’impresa non è stata mai sostenuta da una robusta organizzazione del club. Perché De Laurentiis non vuole in società e nello spogliatoio protagonisti che gli facciano ombra. È un vittorioso egocentrico e solitario. Non può durare a lungo.

LE INDAGINI DELLA FIGC SUL TECNICO DELLA ROMA:

Secondo la procura federale, Mourinho avrebbe violato gli articoli 4 e 23 del Codice di Giustizia Sportiva, che riguardano i “principi della lealtà, correttezza e probità” dei tesserati e le “dichiarazioni lesive”. Oltre ad un’ammenda, Mourinho dovrebbe ricevere una squalifica dall’entità importante.

