De Laurentiis è un vittorioso egocentrico e solitario. Non può durare a lungo (Corsport)

Carratelli: “non vuole in società e nello spogliatoio protagonisti che gli facciano ombra. Soli contro tutti non si può vincere e De Laurentiis ha preferito restare solo al comando”

“Soli contro tutti non si può vincere“, comincia così l’intervento di Mimmo Carratelli per il Corriere dello Sport in cui parla ovviamente del Napoli e del presidente De Laurentiis

“Il Napoli non ha voce, né autorevole né credibile nel sistema-calcio” scrive riferendosi alla polemica arbitrale avvenuta domenica dopo la partita con l’Inter contro la direzione di Massa. Il Napoli ha commesso degli errori anche di comunicazione “Disertando Mazzarri la conferenza stampa dopo la sconfitta con l’Inter, il Napoli non ha avuto una voce di impatto davanti ai giornalisti. È un’ulteriore debolezza del club azzurro”

Tutto questo nasce da errori del presidente che ha evocato a sé troppi poteri senza rinnovare la società

“La conquista dello scudetto, dopo Maradona, avrebbe dovuto portare a un sostanziale rafforzamento delle strutture societarie e tecniche del Napoli aprendo un vero ciclo vincente. De Laurentiis ha preferito restare solo al comando”

Carratelli ricorda che De Laurentiis ha preso il Napoli dalla C riportandola in A e portandola fino alla vittoria dello scudetto

“Il presidente ha grande competenza, maturata nei suoi vent’anni nel calcio, ma da solo non basta. Una società padronale a modello familiare non può reggere alla distanza…Ma l’impresa non è stata mai sostenuta da una robusta organizzazione del club. Perché De Laurentiis non vuole in società e nello spogliatoio protagonisti che gli facciano ombra. È un vittorioso egocentrico e solitario. Non può durare a lungo”

Dopo l’addio di Spalletti e quello di Giuntoli, per cui il Corriere dello Sport scrive che “Giuntoli non è mai stato trattenuto da De Laurentiis”, il presidente non ha provveduto ad adeguati ricambi societari e neanche dei calciatori sul mercato.

