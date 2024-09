Cuccarini: «La più amata dagli italiani? è un’espressione che mi fa venire l’orticaria» (Corsera)

«Dualismo con la Parietti? Non ho mai fomentato queste ripicche tra colleghe, ho sempre preferito la solidarietà femminile»

«La più amata dagli italiani? No, non ci ho mai creduto. E continuo a non crederci, anzi è un’espressione che mi fa venire l’orticaria. Mi sento molto amata, lo vivo tutti i giorni nel contatto con le persone, in teatro con Rapunzel o in tv ad Amici, ma la più amata era la cucina», esordisce così Lorella Cuccarini nella lunga intervista al Corriere della Sera.

Amadeus l’ha chiamata come co-conduttrice per il prossimo Festival di Sanremo e questo ha ovviamente scatenato delle polemiche che però alla Cuccarini dopo tanti anni di carriera non interessano

Se Amadeus avesse invitato anche Heather Parisi a Sanremo avrebbe accettato comunque?

«Gli ho detto di sì senza chiedere chi c’era»

Anzi preferisce parlare del passato

Nel 1993 Pippo Baudo la chiamò per condurre insieme a lui il Festival.

«Era l’anno in cui Pippo voleva unire Rai e Mediaset, io ero a Buona Domenica con Marco Columbro, e a lui piaceva l’idea di lavorare a fianco di un personaggio che aveva lanciato e in quel momento era un volto della concorrenza. Ero giovane e fu stressante, forse fu anche un’esperienza più grande di me».

Era l’anno del dualismo con Alba Parietti…

«Dualismo creato da fuori per mettere benzina sul fuoco, ma tra di noi non c’era vera rivalità. Nella mia carriera mi sono trovata mille volte in situazioni di dualismo, ma non ho mai fomentato queste ripicche tra colleghe, ho sempre preferito la solidarietà femminile. Anzi, avrei voluto lavorare di più con le donne».

