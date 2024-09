A Sky: «E’ fuori dalla lotta scudetto, ma resta una squadra fortissima che può arrivare comunque tra le prime quattro»

Compagnoni (Sky): «Il Napoli attuale è irriconoscibile, il secondo tempo è stato brutto brutto»

Maurizio Compagnoni è intervenuto a Sky per commentare quanto fatto dal Napoli contro l’Inter:

«ll Napoli è fuori dalla lotta scudetto, era evidente la differenza rispetto allo scorso anno. C’è una differenza di ritmo, entusiasmo, di autostima. Per quanto secondo me è potenzialmente forte il Napoli, quello attuale è irriconoscibile. Anche se un Napoli totalmente irriconoscibile secondo me è talmente forte da rientrare comunque tra le prime quattro. Il secondo tempo è stato brutto brutto, sembrava ci fosse stata la svolta dopo il primo tempo a Bergamo, poi però il Napoli è ripiombato nelle incertezze. Undici punti sono troppi da recuperare. Il Napoli ha sciupato una grande occasione»

Il Napoli ha subito l’ennesima sconfitta in casa. Il Maradona non è più un punto di forza dei partenopei, lo ha detto Ugolini a Sky:

«Il fattore Maradona non rappresenta più un punto di forza. Quarta sconfitta in casa, solo 2 vittorie in casa in questo campionato, un solo punto nei 3 scontri diretti disputati. I numeri evidenzino una situazione grave. Una sconfitta pesante, soprattutto per la dimensione numerica, non per quello che si è visto in campo. Il Napoli a sprazzi c’è stato. Ieri le difficoltà difensive, al netto delle polemiche sull’arbitraggio, ovvio che l’assenza di Kim si sta facendo sentire e mazzari deve avere il tempo per lavorare. Da Osimhen e Kvara ci si aspettava qualcosa di più. Dopo Bergamo, sono arrivate due sconfitte, che appesantiscono la situazione in campionato ma non condannano il Napoli da un punto di vista dell’aritmetica. Negli scontri diretti ha raccolto solo 1 un punto, contro il Milan. Emergenza a sinistra? Su Mario Rui, Mazzarri conta di averlo contro il Cagliare. Olivera rientra nel 2024, ma è un infortuno gestibile. Nei prossimi giorni le scelte di Mazzarri potrebbero portare di nuovo Juan Jesus a sinistra».

ilnapolista © riproduzione riservata