Champions, gli ottavi valgono 10 milioni. De Laurentiis lo sa e fissa il premio obiettivo (Corsport)

Ne ha già incassati 22. Il Napoli si gioca tutto in questa partita, non solo la Champions ma pure la credibilità e dunque la faccia

Champions, gli ottavi valgono 10 milioni. De Laurentiis lo sa e fissa il premio obiettivo. Lo scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano.

Il Napoli ha portato già un bel po’ di soldi in cassa, se li è meritati vincendo lo scudetto e quindi guadagnando l’accesso nella sala delle slot machine: ai 15 milioni e seicentoquarantamila euro, sono stati aggiunti i sei milioni e cinquecentotrentamila euro che sono serviti anche a placare l’amarezza di Adl per aver buttato via, con il pareggio contro l’Union Berlino, poco meno di due milioni. Superare la fase a gironi e starsene con i sedici più forti in Champions ha un senso ed elargisce un premio di altri 9,6 milioni, quanto basta per passarsela un po’ meglio e continuare a sognare.

Questo Napoli, più o meno lo stesso di dodici mesi fa, ha la personalità e i contenuti tecnici per riappropriarsi del proprio talento, per assecondare la voglia matta di De Laurentiis, talmente pronunciata da spingerlo a riconoscere ai calciatori un premio ad obiettivo. Il Napoli si gioca parecchio, praticamente tutto, in questa ora e mezza che non vale esclusivamente l’ottavo di finale di Champions ma pure la credibilità e dunque la faccia: tre sconfitte consecutive (il Real Madrid, poi l’Inter e la Juventus) hanno lasciato ferite sul corpo e pure nell’anima, ma il calendario impossibile è alle spalle e adesso ne arriva un altro, non semplice ma neppure irresistibile.

De Laurentiis torna a Castel Volturno, pensa a un premio Champions col Braga (Repubblica)

De Laurentiis torna a Castel Volturno, pensa a un premio qualificazione. Lo scrive l’edizione napoletana di Repubblica.

È durata poco l’assenza del presidente da Castel Volturno. Dopo il commissariamento di Garcia, adesso con Mazzarri e le tre sconfitte consecutive è tornato sul luogo del delitto. Non per sovrintendere agli allenamenti ma per incoraggiare la squadra. Il terrore di perdere la Champions è reale, sono soldi fondamentali per il club e per sé stesso e la famiglia. Lo sa bene, perciò sta pensando anche a un premio qualificazione. Ecco cosa scrive Repubblica con Pasquale Tina.

Aurelio De Laurentiis ieri mattina ha effettuato un vero e proprio blitz al centro tecnico prima di rientrare a Roma. Toni di grande incoraggiamento dopo la prestazione con la Juventus in vista del match contro il Braga.

La posta in palio è alta anche dal punto di vista economico e la società ha deciso di sostenere concretamente i suoi giocatori: si pensa pure ad un premio qualificazione qualora il gruppo riuscisse a centrare gli ottavi di finale. Walter Mazzarri ha messo nel mirino una prestazione convincente accompagnata possibilmente da una vittoria.

Gli azzurri non lo fanno a Fuorigrotta addirittura dal 27 settembre con il 4-1 rifilato all’Udinese . Bisognerà voltare pagina. Il Napoli, finora, ha fatto i conti con un calendario difficile che ha sviscerato tutti i problemi dei campioni d’Italia: «Se sono qui, evidentemente le cose non funzionavano» , ha ricordato l’allenatore livornese di San Vincenzo con realismo al termine della sconfitta con la Juventus. Per Walter il bicchiere è comunque mezzo pieno. Il Napoli ha mostrato progressi rispetto al 3- 0 con l’Inter sia dal punto di vista fisico che di tenuta difensiva.

