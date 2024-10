C’era una volta il Rabiot inaffidabile: è un leader della Juve, Allegri non lo sostituisce mai (L’Equipe)

La Juve fa poco possesso palla e lui è fondamentale nelle transizioni. Sogna la Premier ma con Allegri resterebbe ancora a Torino

L’Equipe elogia Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus su cui Allegri conta molto. Scrive che il francese ha saltato solo una partita dall’inizio della stagione, quella contro il Cagliari (per squalifica). Non è mai stato sostituito. Quando, dopo aver preso una botta contro il Napoli, si è allenato a parte, i tifosi e Allegri hanno iniziato a preoccuparsi.

Rabiot pare abbia smaltito senza problemi la botta e questa sera giocherà contro il Genoa. Scrive l’Equipe:

“Rabiot gioca sempre, e gioca anche bene. Spesso criticato durante le sue prime stagioni a Torino (arrivò nel 2019, esente dal Paris), giudicato troppo superficiale, troppo discontinuo, poco sicuro tatticamente, il nazionale francese (42 presenze, 4 gol) ha messo tutti d’accordo fin dal suo ritorno dal Mondiale in Qatar: nell’anno solare è uno dei migliori giocatori della Juve, ed è diventato un leader dello spogliatoio, come indica la fascia di capitano che ha indossato cinque volte, tra ottobre e novembre, in assenza di Danilo“.

Allegri questa estate ha fatto quasi di tutto per farlo restare alla Juve. Il club ha poi convinto lui e la madre, che ne cura gli interessi, ad accettare il rinnovo.

“Il segno di un rapporto speciale con Allegri, che non perde occasione per elogiare le sue qualità e che ha saputo capire Rabiot fin dall’inizio della loro collaborazione, nel 2021. Consapevole della nuova dimensione che il giocatore ha assunto e della sua importanza nell’undici, Allegri ha insistito per il suo rinnovo. Se non ha i numeri della scorsa stagione (11 gol in tutte le competizioni), nessuno lo biasima, perché Rabiot apporta molto di più al gioco molto pragmatico del suo allenatore“.

Ma esattamente qual è il ruolo di Rabiot nel gioco di Allegri?

“In questa stagione la Juve è una squadra che ha poco possesso palla (45,8% di media), aspetta e attacca velocemente e, in questo registro, Rabiot è fondamentale nelle fasi di transizione, quando la sua velocità, la sua potenza e la sua tecnica gli permettono di fare la differenza con la palla o trovare il passaggio giusto. Dopo questa stagione sarà di nuovo libero e un Europeo di successo potrebbe aprirgli le porte della Premier League, che sogna da anni. Ma alla società restano fiduciosi: se Allegri resta, e se la Juve gioca in Champions, avrà qualche carta in mano per trattare il rinnovo“.

