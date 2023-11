Zielinski va tutelato, ha giocato 1.169 minuti, 14 partite su 14 (Corsport)

Sente che la pura legge del turnover potrebbe riguardarlo, perché è fisiologico. Vale anche per Lobotka e Politano

Zielinski, Lobotka e Politano non possono giocare sempre. Ne scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano.

Ci sono, a esempio, i 1.169′ di Piotr Zielinski – 14 su 14 – che poi ci aggiunge di suo anche gli impegni della Nazionale, che un po’ va tutelato e dunque sente che la pura legge del turnover potrebbe riguardarlo, perché è fisiologico. Ci sono anche i 1.205′ di Lobotka, in realtà l’unico regista disponibile in Champions (essendo Demme fuori dalla lista) che non può mancare e però non può esserci sempre e dunque andrebbe gestito, però con lui proprio non si può, non domani con l’Union Berlino e neppure con l’Empoli, domenica. E ci sono i 242′ di Elmas, uno che vorrebbe avere più possibilità, sapendo fare tante cose (la mezzala, l’esterno alto di destra e di sinistra) e che avendo respirato parecchio, ha fiato da aggiungere.

Politano ha avuto sempre un’alternativa, ed era Lozano, mentre adesso è per caratteristiche quello che meglio di chiunque può adagiarsi su quella corsia che è sua ma fino a un certo punto (892′): in campionato ne ha cominciate otto, in Champions tre, quando ha dovuto recuperare, ed è rimasto (per un po’) in panchina, è toccato ad Elmas (a Genova), a Raspadori (a Bologna) e a Lindstrom (a Lecce), che diventa un pretendente per domani sera, se avrà dimostrato di essere entrato nel tridente di Garcia, assicurando le due fasi.

MAROTTA SU ZIELINSKI

Finale con l’idea Zielinski che, senza il rinnovo, dal 1° luglio sarà svincolato:

«Quando si parla di svincolati bravi come lui, i nomi vengono abbinati sempre a club come il nostro, ma per ora non c’è nessun approccio. Ausilio e Baccin monitorano sempre il mercato e vedremo se ci saranno occasioni. Starà a lui decidere il suo futuro con il Napoli».

Il polacco dopo aver rinunciato ai soldi dell’Arabia Saudita (tanti, circa 15 milioni netti a stagione offerti dall’Al Ahli) per rimanere a Na- poli, ancora non ha trovato l’intesa col club per il prolungamento quadriennale: l’accordo sembrava vicinissimo ad agosto, ma la situazione è al momento in stand by, tanto che Juve e Inter stanno valutando la possibilità di metterlo sotto contratto già da gennaio ma per la prossima stagione, per un affare a costo zero.

ilnapolista © riproduzione riservata