Vinicius, rottura del bicipite femorale, salterà la sfida col Napoli

Lo ha confermato il Real Madrid dopo gli accertamenti effettuati oggi: “una rottura del bicipite femorale con interessamento del tendine distale della gamba sinistra”.

Ora è ufficiale: Vinicius jr salta la sfida del 29 novembre contro il Napoli. L’attaccante del Real Madrid si è fatto male al minuto 27 della sfida tra Brasile e Colombia ed è uscito dolorante. Il giocatore si è sottoposto oggi ad esami strumentali. Di seguito il comunicato del Real Madrid: “Dopo gli accertamenti effettuati oggi dal Real Madrid, a Vinicius Jr è stata diagnosticata una rottura del bicipite femorale con interessamento del tendine distale della gamba sinistra”.

l Real Madrid sta fronteggiando una fase critica per gli infortuni di alcuni giocatori della squadra; l’ultimo è Vinicius Jr, che potrebbe saltare il match contro il Napoli di Champions del 29 novembre. In bilico anche la presenza di Bellingham; sicuramente non ci sarà Camavinga, fuori due mesi. Come riportato da As:

“Vinicius ha annunciato che potrebbe essere una piccola lacerazione muscolare nel bicipite femorale destro, lo stesso infortunio dello scorso 26 agosto, che lo ha tenuto un mese fuori. In tutta la sua carriera non aveva mai avuto, fino a quello di fine agosto, un infortunio muscolare. Solo la rottura di un legamento della caviglia nel 2019, che lo ha tenuto fuori per 50 giorni. Una preoccupazione in più in casa Real Madrid, che si unisce a quella per Camavinga, Tchouameni, Bellingham, Kepa, Güler, Ceballos, Courtois e Militao. Il Real Madrid ha il 39% della squadra in infermeria in questo momento. Per il club ci sono due gare di Champions (Napoli e Union Berlin) e tre partite di campionato, con il Betis il match più complicato”.

Brutte notizie dalle qualificazioni Mondiali 2026. Vinicius è uscito dopo circa mezz’ora (27 minuti, ndr) della partita tra Brasile e Colombia in casa dei Colombiani (che hanno finito col vincere in rimonta 2-1). Il giocatore del Real Madrid si è accasciato al suolo e non ha potuto continuare. Sembra che possa essere un infortunio alla coscia sinistra. Il brasiliano è stato sostituito da Joao Pedro ed è rimasto in panchina fino all’intervallo, quando è andato negli spogliatoi con una vistosa fasciatura con ghiaccio sulla coscia sinistra. L’infortunio a Vinicius arriva dopo quello di Camavinga che è tornato anzitempo dal ritiro della Francia. Il centrocampista ha subito una distorsione al ginocchio e potrebbe rimanere fuori per circa due mesi. L’entità dell’infortunio di Vinicius, invece, non è ancora nota.

