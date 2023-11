Real Madrid, Camavinga si è rotto il legamento laterale del ginocchio. Salterà il Napoli

L’infortunio è più grave del previsto e salterà la partita di Champions contro il Napoli. Ieri anche Vinicius si è infortunato con il Brasile

Eduardo Camavinga ha riportato la rottura del legamento laterale esterno del ginocchio destro. Lo ha comunicato il Real Madrid che ha effettuato degli accertamenti più precisi sulla condizione del centrocampista francese. Inizialmente si pensava fosse una distorsione del ginocchio, ma gli esami hanno evidenziato come l’entità dell’infortunio sia più grave del previsto. Il calciatore tornerà a disposizione a metà gennaio. Salterà quindi la partita di Champions contro il Napoli.

Il comunicato del Real Madrid:

“In seguito agli accertamenti effettuati oggi dai servizi medici del Real Madrid sul nostro giocatore Eduardo Camavinga, è stato diagnosticato uno strappo al legamento collaterale laterale del ginocchio destro. Si attendono ulteriori sviluppi“.

Camavinga si è infortunato durante il ritiro con la sua nazionale dopo uno scontro di gioco con il compagno di squadra Ousmane Dembele. Il Real Madrid spera di recuperarlo per la Supercoppa spagnola o per le partite immediatamente successive, cioè entro otto-dieci settimane. La partita di Champions contro il Napoli disputerà il 29 novembre.

Ancelotti in questo momento è in piena emergenza infortuni. A centrocampo è costretto ad inventarsi qualcosa dopo gli infortuni di Tchouaméni e di Bellingham. Alla lista degli indisponibili si è aggiunto anche Vinicius Junior. Ieri il brasiliano si è infortunato con la sua nazionale durante la partita contro la Colombia. Lo ha riportata Marca:

Brutte notizie dalle qualificazioni Mondiali 2026. Vinicius è uscito dopo circa mezz’ora (27 minuti, ndr) della partita tra Brasile e Colombia in casa dei colombiani (che hanno finito col vincere in rimonta 2-1). Il giocatore del Real Madrid si è accasciato al suolo e non ha potuto continuare. Il brasiliano è rimasto in panchina fino all’intervallo, quando è andato negli spogliatoi con una vistosa fasciatura con ghiaccio sulla coscia sinistra. L’infortunio a Vinicius arriva dopo quello di Camavinga che è tornato anzitempo dal ritiro della Francia. L’entità dell’infortunio di Vinicius, invece, non è ancora nota.

ilnapolista © riproduzione riservata